Til å lede det nye byrået har Stordalen fått med seg Ellen Amalie Vold (36), som de siste fem årene har ledet Norsk Venturekapitalforening.

Vold har fått med seg en medgründer i Kristin Hysing (36), som kommer fra rollen som ansvarlig for investorrelasjoner i Telenor.​

– Fantastisk suksess

– Vi har hatt fantastisk suksess med å opprette frittstående byråer med de flinkeste folka, som skal bli best i sin nisje. Derfor er vi stolte av å ha fått med Ellen og Kristin på laget, som sammen utgjør et utrolig sterkt team på dette feltet. God kommunikasjon med aksjemarkedet er ekstremt viktig for å bygge selskaper, og her skal Storm Finko bidra med verdi til fremtidens næringsliv, sier Stordalen i en pressemelding.

Vold har ni års erfaring fra kommunikasjonsbyråer og har vært pressesjef og kommunikasjonsdirektør i det statlige fondet Argentum. Hun tror at timingen for å lansere et nytt byrå er god nå:

– Kapitalmarkedet er i bevegelse, flere fond skal ut og hente kapital, interessen for unoterte investeringer øker, og det er tegn til ny aktivitet på børs. Samtidig står vi i en tid preget av geopolitisk uro, teknologisk omstilling og økte krav til transparens, sier Vold.

Starter i mai

Storm Finko skal bistå selskaper både på og utenfor børs – fra vekstselskaper og private eiermiljøer til de mer etablerte børsnoterte selskapene.

Storm Finko starter opp i mai og vil ta plass i nettverket av uavhengige byråer med Stordalen som felles hovedeier. Nettverket består i dag av kommunikasjonsbyråene Storm Communications og Storm Samfunn, reklamebyrået Smeh og creative tech-byrået Smør.