DWS, en av Europas største forvaltere der storbanken Deutsche Bank eier 80 prosent, er ifølge den tyske finansavisen Handelsblatt dømt for å villede investorer om sine grønne investeringer.

Dommen avslutter en årelang etterforskning som begynte i 2022, og det var ventet at selskapet ville få bot - størrelsen på boten ble imidlertid høyere enn ventet.

Avisen viser til uttalelser fra påtalemyndigheten i Frankfurt onsdag, som fastslår at DWS brukte aggressiv markedsføring mellom 2020 og 2023 som fremstilte selskapet som en ledende aktør innen bærekraftige investeringer til tross for at det fremdeles var i en transformasjonsprosess.

Etterforskningen skal ha blitt iverksatt etter et varsel fra Desiree Fixler, tidligere ESG-leder i DWS. Fixler hevdet at DWS kom med misvisende uttalelser i sin årsrapport for 2020 om størrelsen på sine grønne investeringer.

«Vi gleder oss over at Frankfurt am Main statsadvokatembetets etterforskning mot DWS er avsluttet,» kommenterte en talsperson for fondselskapet ifølge avisen.

Han påpekte videre at utfallet ikke vil få betydning for resultatet i første kvartal, da selskapet allerede har satt av midler til dette formålet.