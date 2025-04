Nervøst på Wall Street – Sissener har sikret seg

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,5 prosent, Dow Jones faller 0,8 prosent mens S&P 500 er ned 1,1 prosent.

Oppdatert klokken 17.30: Etter to timers handel er Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 opp 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,12 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 7,9 prosent til 23,48.

I løpet av årets første kvartal leverte Tesla 336.000 biler, noe som er en nedgang på 13 prosent fra året før. Markedet reagerer med å sende aksjen ned 5,9 prosent i åpningsminuttene.

Onsdag er Donald Trumps mye omtalte «Liberation Day», med annonsering av nye tollsatser.

Flere spørsmål enn svar?

– Jeg tror ikke det går så galt med det Trump annonserer, men i morgen tror jeg vi våkner opp med flere spørsmål enn svar. Verden får nok større problemer på fredag enn hva som kommer i dag. Da tenker jeg på farten i amerikansk økonomi i form av nye jobbtall. Det kan bli skuffende, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

– Mange har nok kjøpt forsikringer for å være mer trygge på hva som annonseres i dag. Vi er alltid forsikret, men nå har vi sikret oss ytterligere i form av flere put-opsjoner, sier Sissener.

Alle skal få

Det er ventet at annonseringen finner sted klokken 16.00 amerikansk tid, 22.00 norsk tid, når det amerikanske aksjemarkedet stenger.

«Alles øyne mot Trumps annonsering – den amerikanske «frigjøringsdagen». Så langt er det enkeltland og enkeltnæringer som er rammet av innførte tollsatser. Men i dag skal ‘alle’ få unngjelde – tilsynelatende for å rette opp i den uretten som er begått mot USA», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge mener onsdagens nyheter fra Trump har potensial til å skape svingninger og enda mer usikkerhet i internasjonal handelspolitikk.

«Ifølge president Trump er dette den store frigjøringsdagen, som skal markeres med annonsering av nye tollsatser på import til USA fra mange land. Det er mulig at amerikanerne ser en opptrapping av handelskrigen som frigjøring, men det gjør nok ikke de landene som i dag blir utsatt for Trump-administrasjonens økninger i tollsatser», skriver DNB Markets i en rapport.

Makro

Tall fra ADP Employer Services viser at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 155.000 personer i mars. Ifølge Trading Economics var det ventet en vekst i sysselsettingen på 105.000 personer.