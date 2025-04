Tesla tryner

Det går sakte, men sikkert opp for investorene at president Donald Trump ikke bare bløffer, når han snakker om å innføre omfattende tollavgifter på importerte varer. Det hvite hus har antydet at særlig medgjørlige handelspartnere kan få bedre betingelser, men dersom Trump skal gjennomføre betydelige skattelettelser og krympe USAs budsjettunderskudd, er det klart at han må finne alternative inntektskilder. Følgelig fortsetter børsfallene, og onsdag var både tyske Dax og den brede Stoxx 600-indeksen ned med rundt 1 prosent.

Eksportorienterte aksjer som Carl Zeiss Meditec, Bayer, Ericsson og Philips fikk kursfall på 3–7 prosent, og dessuten svekket kapitalforvalterne Amundi og Aberdeen Group seg med 4–7 prosent. Eutelsat-kursen falt på sin side med 2 prosent, selv om satelittselskapet lanserte en internettjeneste for passasjerfly. Air Canada har allerede signert en syvårig avtale.

I USA var både S&P 500 og Nasdaq 100 noe lavere ved halv fem-tiden. Tesla tapte rundt 3 prosent, etter at Musk-konsernet meldte om et 13 prosent fall i antallet leverte biler i første kvartal. I alt mottok kundene 336.000 kjøretøy, mens investorene angivelig hadde ventet et nivå mellom 360.000 og 370.000. Snittet for analytikerne var enda høyere, hele 377.590. Tesla-aksjonærene har hittil i år tapt 31 prosent.

Også USAs to største boligbyggere, D.R. Horton og Lennar, slet. Kursfallene på 1 prosent skyldtes delvis ny statistikk for antallet boliglånsøknader i USA. Det har nå sunket i tre uker på rad, inkludert 1,6 prosent i forrige uke. Rekordhøye priser og en 30-årig boliglånsrente på 6,7 prosent bidrar til at stadig færre amerikanere har råd til å kjøpe ny bolig.

I motsetning til aksjemarkedet, gir edle metaller god avkastning for tiden. Gullprisen var onsdag ettermiddag noe opp, etter å ha satt en ny intradagrekord på 3.149 dollar pr. unse dagen før. I den seneste måneden og året utgjør økningen henholdsvis 9 og 37 prosent.