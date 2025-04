Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge mener onsdagens nyheter fra Trump har potensial til å skape svingninger og enda mer usikkerhet i internasjonal handelspolitikk.

Tesla-opptur

Tesla -aksjen stiger 4,7 prosent etter nyheten om at Elon Musk er på vei ut av rollen som nær rådgiver for Donald Trump, skriver Politico. Dette har presidenten informert sin indre krets om, uttaler tre kilder med kjennskap til saken.

Musk har siden starten av året vært en sentral aktør i Trumps initiativ for effektivisering av offentlig sektor. Men ifølge kildene har både presidenten og Musk i det siste blitt enige om at det er på tide at teknologimilliardæren vender tilbake til sine forretninger.

Dette var akkurat hva den kjente Tesla-optimisten og Wedbush-analytikeren Daniel Ives håpet på. I mars skrev han at Musk brukte «110 prosent av tiden sin på Doge», og ikke i Tesla, noe som i praksis har gjort Tesla til et politisk symbol.

Oppkjøpsrykter

Amazon-aksjen fortsetter oppgangen onsdag ettermiddag og stiger 1,7 prosent. Aksjen fikk seg et løft etter ryktene om at selskapet har lagt inn bud på å kjøpe den kinesiske videoappen Tiktok i forkant av ny lovgivning, ifølge New York Times.

TikTok står overfor en frist på lørdag før en ny lov trer i kraft. Loven forbyr TikTok i USA, med mindre eierskapet overføres til ikke-kinesiske aktører.

Flere kilder sier at budet ikke blir tatt seriøst av andre involverte parter.

– Amazon har allerede bånd til TikTok gjennom e-handel og teknisk infrastruktur, men selskapet har ikke kommentert budet, ifølge New York Times.



Makro

Tall fra ADP Employer Services viser at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 155.000 personer i mars. Ifølge Trading Economics var det ventet en vekst i sysselsettingen på 105.000 personer.