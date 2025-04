Trump Media and Technology Group (TMTG) faller på børs etter at Donald Trump åpnet for å selge hele sin eierandel i selskapet, ifølge Financial Times.

Selskapet, som eier den sosiale plattformen Truth Social, annonserte i en børsmelding at det planlegger å selge over 142 millioner aksjer.

Trump sine 114 millioner aksjer inngår i salget, som vil skje «fra tid til annen i én eller flere transaksjoner», skriver avisen videre.

Denne transaksjonen tilsvarer 23 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Vanner ut

Totalt ønsker eksisterende aksjonærer, inkludert Trump, tidligere justisminister Pam Bondi og TMTG-styreleder Devin Nunes, å selge 134 millioner aksjer.

Selskapet vil også utstede 8,4 millioner nye aksjer.

Markedet reagerer negativt på nyheten og sender TMTG-aksjen ned hele 6,6 prosent i 21-tiden.

Aksjene i TMTG, som handles under tickerkoden DJT, har falt over 40 prosent i år. Nedgangen knyttes til markedets bekymringer for Trumps handelsagenda.

Aksjen har vært populær blant individuelle investorer som støtter Trump, til tross for at TMTG rapporterte et netto tap på 19,2 mill. dollar i tredje kvartal, skriver Financial Times.