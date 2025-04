Wall Street steg markant før tollslipp – Trump-aksje falt over 7 prosent

Musk har siden starten av året vært en sentral aktør i Trumps initiativ for effektivisering av offentlig sektor. Men ifølge kildene har både presidenten og Musk i det siste blitt enige om at det er på tide at teknologimilliardæren vender tilbake til sine forretninger.

Dette var akkurat hva den kjente Tesla-optimisten og Wedbush-analytikeren Daniel Ives håpet på. I mars skrev han at Musk brukte «110 prosent av tiden sin på Doge», og ikke i Tesla, noe som i praksis har gjort Tesla til et politisk symbol.

Varsler storsalg

Trump Media and Technology Group (TMTG) falt hele 7,4 prosent onsdag etter at Donald Trump åpnet for å selge hele sin eierandel i selskapet, fremgår det i en børsmelding, skriver Financial Times.

Selskapet, som eier den sosiale plattformen Truth Social, annonserte i en børsmelding at det planlegger å selge over 142 millioner aksjer, hvorav Trump eier 114 millioner aksjer.

Dersom Trump selger hele beholdningen utgjør transaksjonen 23 milliarder norske kroner.

Aksjene i TMTG, som handles under tickerkoden DJT, har falt over 40 prosent i år. Nedgangen knyttes til markedets bekymringer for Trumps handelsagenda.

Vil kjøpe Tiktok

Amazon-aksjen fortsatte oppgangen onsdag og steg 2 prosent. Aksjen fikk seg et løft etter ryktene om at selskapet har lagt inn bud på å kjøpe den kinesiske videoappen Tiktok i forkant av ny lovgivning, ifølge New York Times.

TikTok står overfor en frist på lørdag før en ny lov trer i kraft. Loven forbyr TikTok i USA, med mindre eierskapet overføres til ikke-kinesiske aktører.

Flere kilder sier at budet ikke blir tatt seriøst av andre involverte parter.

– Amazon har allerede bånd til TikTok gjennom e-handel og teknisk infrastruktur, men selskapet har ikke kommentert budet, ifølge New York Times.



Makro

Tall fra ADP Employer Services viser at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 155.000 personer i mars. Ifølge Trading Economics var det ventet en vekst i sysselsettingen på 105.000 personer.

Prisen for et fat nordsjø-olje (Brent) økte med 0,7 prosent onsdag til 70,90 dollar, mens amerikansk WTI-olje steg med 0,8 prosent til 71,78 dollar fatet.

Oljeprisen holdt seg stabil i påvente av nye amerikanske tollsatser, og steg onsdag da de nye tariffavtalene trolig vil øke investor-usikkerhet og risikoen for en global handelskrig, skriver Reuters.