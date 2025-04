Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Gaute Eie, investeringsdirektør i Eika Kapitalforvaltning, er helt sikker på at Schibsted blir kjøpt opp. Han sier at hvis ikke dagens ledelse klarer å få ut verdiene, så kommer private equity til å gjøre det.

Gjennom flere fond eier Eika aksjer for 800 millioner kroner i Schibsted. Eie mener selskapets ledelse må gjøre to ting: Øke prisene kraftig og kutte kostnader. Han viser til at ledelsen har kuttet 250 stillinger, mens han synes de burde tatt 400 til.

Lars Haartveit, sjeføkonom i hovedorganisasjonen Virke, tror ikke på noen tolleffekt. Han sier de bruker mye teknologi fra USA, men at han har vanskelig for å se for seg at økt toll vis-à-vis USA vil bety veldig mye.

I sin ferske konjunkturrapport spår Virke at veksten i privat forbruk vil dobles i år, til 2,4 prosent. Det til tross for at eventuelle rentekutt trolig er utsatt til høsten.

Håkon Astrup i DNB Markets har toppet Kapitals analytikerkåring de fire seneste årene . Nå begynner han hos Stenshagen Invest for å forvalte Egil Stenshagens milliardformue.

Stenshagen Invest har mer enn 4,6 milliarder kroner plassert i aksjemarkedet. Ifølge Astrup var det Stenshagen som tok kontakt om jobben. Han avviser at jobbyttet har noe å gjøre med sammenslåingen mellom DNB og Carnegie.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Oljefondet. Hvis et internasjonalt børsfall skulle føre til at Oljefondet falt til 5.000 milliarder kroner, som på papiret ser dramatisk ut med et prosentvis fall på 75 prosent, så er ikke AS Norge konkurs. Vi er fortsatt rike og gjeldfrie.

Det er mye å bekymre seg over med Donald Trump, handelskrig og børsfall verden over, men Oljefondet er det ingen grunn til å bekymre seg over, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Stolt-Nielsen: Teams kl. 15.00

Årsrapport:

Aker Carbon Capture, Aker Horizons, Aquila Holdings, DNO, Goodtech, Hafslund, Selvaag Bolig, SpareBank 1 Sør-Norge

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser mars, kl. 11.00