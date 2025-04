Tokyo-børsen raser etter Trump-toll

I kjølvannet av Donald Trumps såkalte «frigjøringsdag» onsdag, hvor han la frem omfattende tollsatser, tynges de asiatiske børsene torsdag morgen.

– Gjensidige tollsatser over hele verden. Det betyr: De gjør det mot oss, vi gjør det mot dem. Det blir ikke enklere enn det, var ordlyden til president Donald Trump da han introduserte de nye tollpakkene.

New York-børsen falt kraftig i etterhandelen sent onsdag kveld.

I Japan faller nå Nikkei 2,99 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 3,46 prosent. Japansk eksport blir nå ilagt 24 prosent straffetoll i USA.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,51 prosent, CSI 300 faller 0,71 prosent, mens Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,58 prosent.

Kinesiske varer ilegges nå 20 prosent straffetoll i USA. Når disse plusses på de eksisterende tollsatsene betyr det at varene kineserne produserer i realiteten vil få en tollsats på 54 prosent i USA.

Australia får sammen med New Zealand den laveste straffetollen fra USA på 10 prosent. S&P/ASX 200-indeksen falt over to prosent i åpningen, men har nå hentet seg noe inn igjen og er i øyeblikket ned 0,90 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 0,77 prosent etter 25 prosent straffetoll, mens Nifty 50 i India er ned 0,39 prosent etter toll på 26 prosent.

Sjefstrateg i T. Rowe Price, Chris Kushlis, sier til CNBC at de nye tollsatsene «representerer en betydelig økning i tollsatsene på asiatisk eksport, og uten tvil mer enn forventet av markedet».

Omtrent 15 prosent av eksporten fra regionen går til USA, noe som betyr at tolløkninger på mellom 20 og 35 prosent «vil utgjøre en betydelig motvind til veksten i år, spesielt for de mer åpne handelsorienterte økonomiene», påpeker Kushlis.