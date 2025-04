Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 1,5 prosent, eller innenfor intervallet [-1,9, -1,1] prosent.

Onsdag kveld kunngjorde president Trump det nye omfattende toll-regimet til USA.

Berntsen trekker i sin morgenrapport frem at investorene reagerte resolutt på Trumps «nye» tollsatser overfor USAs handelspartnere.

«Hvorvidt Trump vet hva han gjør, er det store spørsmålet – gitt at det nettopp er dette risiko egentlig handler om», påpeker han.

«Trump forventer nå at ett eller flere av landene som nå rammes av høyere tollsatser, raskt vil kutte sine tollbarrierer. Da vil Trump svare med en tilsvarende prosentvis nedtrapping av tollsatsene som nå er innført. Dette er en plausibel vei videre, men uansett vil deler av verdens kapitalstrømmer endre retning – i USAs disfavør», skriver analytikeren.

Berntsen skriver videre at Trumps strategi later til å være at høyere tollsatser vil presse andre nasjoner til å åpne opp sine markeder.

«Hvis det lykkes, kan det gi USA kortsiktige gevinster. Men det krever en antagelse om at motpartene vil svare rasjonelt, og med svakere forhandlingskort. Den forutsetningen er langt fra sikker», påpeker han.

Frigjøringsdagen

– Dagen i dag vil bli husket som dagen USA ble rikt igjen, sa Trump fra talerstolen utenfor det Hvite Hus.

All import til USA fra EU blir nå ilagt 20 prosent toll , mens varer fra Norge får en sats på 15 prosent.

– Dette er toll-tull. Det er elendige analyser og politikken kan ha betydelige konsekvenser for global økonomi fordi land kan finne på å gjøre dumme ting i retur. Utfallet i aksjemarkedet sier sitt. Det store spørsmålet er hvordan andre land vil svare, sa sjeføkonomen Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets til Finansavisen.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tror vi snakker om merkbare, men ikke dramatiske utslag.

– Konsekvensene vil være langt mindre enn under pandemien, for eksempel. Men over tid vil det ha kostnader i form av redusert handel, mindre effektive bedrifter og lokaliseringer bestemt ut fra tollsatsene. sier han.

Asia

De asiatiske børsene tynges torsdag morgen.

I Japan faller nå Nikkei 2,99 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 3,46 prosent. Japansk eksport blir nå ilagt 24 prosent straffetoll i USA.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,51 prosent, CSI 300 faller 0,71 prosent, mens Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,58 prosent.

Kinesiske varer ilegges nå 20 prosent straffetoll i USA. Når disse plusses på de eksisterende tollsatsene betyr det at varene kineserne produserer i realiteten vil få en tollsats på 54 prosent i USA.