Senioranalytiker: – USA går under først

Onsdag kveld kunngjorde president Trump det nye omfattende toll-regimet til USA. Det overrasket på nedsiden.

«Trumps tollkunngjøring var verre enn forventet. Den universelle tollsatsen ble satt til 10 prosent – i tråd med forventningene, men tollsatsene pålagt hovedhandelspartnere er mye høyere enn det», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering.

Hun trekker blant annet frem tollsatser som 34 prosent på import fra Kina, 20 prosent for Europa og rundt 24 prosent på japansk import. Storbritannia kommer lettere ut av det med en sats på 10 prosent, mens Vietnam og Lesotho er hardest rammet med tollsatser på henholdsvis 46 og 50 prosent.

For Norges del innfører USA 15 prosent toll på alle varer.

«Selvfølgelig sa Trump at partnere kunne forhandle med USA for å senke disse prisene, men spenningen som bygges inn i kunngjøringen og det første sjokket vil være vanskelig å fordøye for mange handelspartnere og vil mest sannsynlig føre til gjengjeldelse», skriver analytikeren videre, og påpeker at Kina allerede har kunngjort at de vil begrense investeringer i USA, Europa har allerede advart om at det vil komme gjengjeldelse, og Japan sa at de vil beskytte innenlandsk industri og arbeidsplasser.

«I løpet av de neste timene og dagene vil verdens reaksjoner, sannsynlige gjengjeldelser og hvor mye innsats og penger landene vil bruke for å kjempe mot USA ha betydning. For øyeblikket synker alle, men USA går under først»,

Dollaren falt

Ozkardeskaya trekker frem at også prisingen i valutamarkedene antyder gjengjeldelse fra USAs handelspartnere.

Etter kunngjøringen falt den amerikanske dollaren falt til det laveste nivået siden Trump gikk inn i Det hvite hus, de laveste nivåene i år og de laveste nivåene siden midten av oktober.

«Ikke bare vil de amerikanske selskapene se kostnadene hoppe på tariffer – noe som vil øke inflasjonen i USA – men inntektene deres vil sannsynligvis også bli rammet av gjengjeldelsestoll», påpeker hun.

«Kombinasjonen av høyere inflasjon – selv om den er forbigående – og lavere vekst vil uunngåelig ryste USA», skriver senioranalytikeren videre.

Hun trekker også frem at den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, vil måtte velge sin kamp.

«Den vil sannsynligvis velge å støtte økonomien, ettersom den vurderer at virkningen av tollsatser på inflasjonen vil være engangs- og kortvarig, og forhåpentligvis delvis motvirket av en klar økonomisk avkjøling. Men forstyrrelsene i forsyningskjeden kan gjøre inflasjonen vanskeligere enn forventet. Hvis det er tilfelle, vil USA føle den negative effekten av tollsatser i ganske lang tid før de begynner å se noen fordeler», skriver Ozkardeskaya.