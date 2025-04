– Det er åpenbart at det er kontakt allerede, og norske myndigheter må prøve å snakke med amerikanske myndigheter for å få dem bort fra denne ideen, sier Ulltveit Moe til NTB.

Professoren i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo sier det er for tidlig å si hvordan de ulike bransjene i norsk næringsliv kommer til å rammes. Mens noen blir hardest rammet direkte av tollen mot norske varer, blir andre rammet indirekte, for eksempel via tollen mot EU.

– Det er ikke noe tvil om at det er veldig alvorlig, sier hun til NTB.

Hun sier Donald Trumps regnstykker er helt ville og ikke mulige å følge.

– Vi trenger mer informasjon. Det er ikke riktig i det hele tatt – denne remsa med toll og handelsbarrierer som han viste fram. Å følge de regnestykkene lar seg bare ikke gjøre, sier hun. Når attpåtil moms bringes på banen, fremstår det som enda villere, mener hun.

Ulltveit-Moe kaller hele seansen onsdag for trist, bekymringsfull og historisk – med negativt fortegn.

– Vi bringes tilbake til en helt annen tid. Dette vil bare volde skade for USA og verden rundt. Amerika – som har vært en form for ledestjerne for å liberalisere verdenshandelen – dette er bare til å riste på hodet av.