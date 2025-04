I kjølvannet av at president Donald Trump onsdag kveld lanserte sitt nye omfattende toll-regime, åpnet Oslo Børs åpner rett ned. Siden har den hentet seg betydelig inn.

Kl. 11.11 står hovedindeksen i 1.485,49, ned 0,99 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,8 milliarder kroner. På det meste falt hovedindeksen i åpningsminuttene over 2,3 prosent til 1.464,34.

Blant annet har all import til USA fra EU blir nå ilagt 20 prosent toll . Opprinnelig ble det meldt at varer fra Norge får en sats på 15 prosent , men torsdag formiddag kom det kontrabeskjed med melding om 16 prosent toll på norske varer.

Trolig vil flere gjengjelde de nye tollsatsene. Foreløpig har Kina kunngjort at de vil begrense investeringer i USA, og Europa har advart om at det vil komme gjengjeldelser.

«I løpet av de neste timene og dagene vil verdens reaksjoner, sannsynlige gjengjeldelser og hvor mye innsats og penger landene vil bruke for å kjempe mot USA ha betydning. For øyeblikket synker alle, men USA går under først», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering.

Bevegelser

Det er torsdag morgen omtrent helrødt blant børsens tungvektere. En av de som faller mest er aluminiumsgiganten Norsk Hydro, som nå er ned 2,53 prosent til 57,01 kroner.

Frontline svekkes 2,34 prosent til 150,10 kroner. Höegh Autoliners er ned 2,40 prosent til 73,25 kroner, og MPC Container Ships faller 3,14 prosent til 14,99 kroner.

De fleste oppdrettsaksjene faller også. Mowi er nå ned 0,05 til 188,10 kroner, SalMar svekkes 0,78 prosent til 483,80 kroner, mens Lerøy Seafood går tilbake 1,31 prosent til 46,60 kroner. Grieg Seafood stiger derimot 2,85 prosent til 52,30 kroner.