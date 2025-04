Første i Europa: «Bear market» i Danmark

København-børsen har beveget seg inn i et bear market – som den første blant Europas større børser, melder Bloomberg.

Hovedindeksen OMXC25 har nå falt mer enn 20 prosent fra toppen i september, tynget av tollrelatert risiko og kraftig kursfall for legemiddelgiganten Novo Nordisk, skriver nyhetsbyrået.

Torsdag formiddag, etter at USAs president Donald Trump presenterte sitt nye, omfattende tollregime onsdag kveld, er OMXC25 ned mer enn 2 prosent. På det meste har indeksen vært ned 3,4 prosent.

Gigantene som tynger

Shippinggiganten A.P. Møller-Mærsk, logistikkselskapet DSV og smykkeselskapet Pandora er blant aksjene som tynger mest onsdag, med kursfall på mellom 6 og 12 prosent.

Novo Nordisk faller også, om enn marginalt. Diabetes- og slankemiddelkjempen har falt mer enn 25 prosent så langt i år, tynget av skuffende resultater for fedmemedisiner og tilbakeslag innen legemiddeltesting.

Mars ble Novo Nordisks verste måned på børs siden juli 2002, ifølge Bloomberg.

– Danmark er en liten, åpen økonomi. Når globalisering er bra, er det bra for Danmark – og vice versa, sier investeringsøkonom Per Hansen i Nordnet til nyhetsbyrået. Han poengterer at nær en femtedel av Danmarks eksport går til USA.

Trumps nye tollsatser inkluderer 20 prosent toll på all import fra EU.