Investorene lemper ut aksjer

Når DNB oppsummerer privatinvestorenes handelsaktivitet for mars viser fasiten at de omsatte for 12,1 milliarder kroner, og at det ble nettosolgt aksjer for 600 millioner kroner.

Det betyr at DNBs privatkunder har nettosolgt aksjer tre måneder på rad.

– Hittil i år er det nettosolgt for 1,4 milliarder kroner. Det virker som om kundene er usikre på markedet, og velger å trekke seg noe ut for å avvente den urolige perioden vi er i, sier Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB.

– En klar trend

– Det vi ser som en klar trend er at kundene har økt investeringen i forsvarselskaper og shippingaksjer. På salgslisten finner vi energiaksjer som Equinor og Aker BP, sier Kittelsrud.

I mars var Kongsberg Gruppen nok en gang øverst på topplisten over de mest handlede aksjene. Videre på listen finner vi Frontline, EAM Solar, Norwegian, Vår Energi, Equinor, Aker BP og Wallenius Wilhelmsen.

– Kongsberg Gruppen var den klart mest handlede, med dobbelt så mange handler som Frontline som var nummer to på listen, sier Kittelsrud.

Wallenius Wilhelmsen var den mest nettokjøpte aksjen, etterfulgt av Frontline og tyske Rheinmetall, mens Equinor, Aker BP og Kongsberg Gruppen ble mest nettosolgt.

SAAB og Rheinmetall var de mest handlede internasjonale aksjene, etterfulgt av gjengangere som Tesla, Nvidia og Novo Nordisk.

Nordnet

Tall fra Nordnet, som ble presentert for et par dager siden, viste også at kundene deres økte investeringene i forsvars- og shippingsektoren, mens de kvittet seg med oljeaksjer i mars. Blant de mest kjøpte aksjene var Rheinmetall, Frontline, SAAB og Kongsberg Gruppen, mens Equinor, Aker BP og TGS toppet salgslisten.

Torsdag sørger Donald Trumps tollnyheter for motvind på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.479,99, ned 1,4 prosent.