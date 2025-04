Trump-toll og oljeprisfall tynget Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen ned 2,0 prosent til 1.469,70 poeng.

Børsen åpnet kraftig ned etter at USAs president Donald Trump onsdag kveld lanserte sitt nye omfattende toll-regime . Blant annet har all import til USA fra EU blir nå ilagt 20 prosent toll . Opprinnelig ble det meldt at varer fra Norge får en sats på 15 prosent , men torsdag formiddag kom det kontrabeskjed med melding om 16 prosent toll på norske varer.

I tillegg ble det på ettermiddagen kjent at oljekartellet Opec+ har blitt enige om en større enn forventet økning i oljeproduksjonen i mai, som sendte oljeaksjene på børsen rett ned.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 69,99 dollar, ned 4,6 prosent. Brent-oljen med levering i juni omsettes for 70,48 dollar, ned 6,0 prosent.

Oljeprisen sendte børslokomotivet Equinor ned 5,1 prosent til 263,05 kroner, Aker BP ned 6,7 prosent til 229,00 kroner og Vår Energi ned 7,1 prosent til 30,99 kroner.

Dagens bevegelser

Ensurge Micropower meldte onsdag kveld at deres solid-state mikrobatterier nå er klare for utsending til strategiske partnere. Det sendte aksjen opp, og aksjen steg 27,6 prosent på en svært rød børs.

De fleste av børsens tungvektere falt i løpet av dagen. Storbanken DNB, som har steget kraftig i år sammen med resten av finanssektoren, endte dagen ned 3,7 prosent til 262,90 kroner. Flere andre tungvektere falt også, som Norsk Hydro ned 3,0 prosent til 56,86 kroner og Nordic Semiconductor ned 4,0 prosent til 120,05 kroner.

På shippingfronten falt John Fredriksens tankrederi Frontline 1,8 prosent til 150,90 kroner, Höegh Autoliners falt 2,8 prosent til 72,95 kroner og MPC Container Ships endte dagen ned 3,3 prosent til 14,97 kroner.

Sjømatanalytiker Henrik Knutsen mener bred toll er det verst tenkelige scenarioet for sjømat: – Så ille som det kan bli, sa han til Finansavisen.

Det var imidlertid lite dramatikk å spore blant sjømataksjene på børsen torsdag. Mowi endte dagen ned rolige 0,4 prosent til 187,45 kroner, SalMar falt 1,2 prosent til 482 kroner og Lerøy Seafood falt 1,9 prosent til 46,34 kroner. Grieg Seafood lå lenge an til oppgang, men snudde ned til en nedgang på 1,2 prosent, til 50,25 kroner.

Forsvarskjempen Kongsberg Gruppen er blant tungvekterne som steg torsdag, med en oppgang på 4,0 prosent til 1.583 kroner.

En annen aksje som steg var Kitron , som endte opp 8,8 prosent til 48,96 kroner. Oppgangen kommer etter at selskapet hevet guidingen for 2025, og peker på sterk etterspørsel innen forsvarssektoren.