Bearmarked i USA

Trump hevder at han skal gjøre amerikanerne rike igjen, men det umiddelbare resultatet av hans nye tollavgifter var det stikk motsatte. Torsdag ettermiddag var S&P 500 og Nasdaq ned med 4-5 prosent, mens dollaren tapte mer enn 2 prosent mot euro. Russell 2000-indeksen, som hovedsakelig inneholder USA-fokuserte selskaper, ligger nå 21 prosent under toppen fra november, noe som innebærer at vi offisielt er i et bearmarked.

Trumps velgere ligger an til å få langt dårligere råd, idet det selverklærte geniets grep gjør de fleste varer en god del dyrere. Datamaskinprodusentene Dell Technologies og HP sank med 16 prosent, mens forhandlere med en høy andel importerte varer tapte 10-16 prosent. Denne gruppen inkluderte elektronikkjeden Best Buy, billigkjeden Dollar Tree og supermarkedselskapet Target. Også «amerikanske» selskaper med mye produksjon i lavkostland – som Nike og Apple – fikk gjennomgå, med kursfall på 8-13 prosent.

I Europa fikk selskaper med en mye inntekter fra USA hard medfart. Sko- og klesprodusenten Puma og lastebilkonsernet Volvo stupte 12-13 prosent, mens nedturen for motemerkene Adidas og Burberry ble på 9-11 prosent. En handelskrig vil også redusere varefrakten, og dette bidro til å senke transportselskapene AP Møller Mærsk og Kuehne & Nagel med 8-9 prosent.

Nedturen stoppet ikke der. Investorene frykter nå at hele verdensøkonomien vil bremse opp, noe som i sin tur vil dempe etterspørselen etter sykliske råvarer som olje og kobber. Dette ga seg utslag i taperlisten også inkluderte gruveselskapene Antofagasta, Anglo American, Glencore og ArcelorMittal, samt en rekke olje- og gassprodusenter. Det hjalp ikke at åtte Opec+-land lovte å øke utvinningen, noe som bidro til at oljeprisen stupte 7 prosent.

De europeiske bankene er blitt «stresstestet», men heller ikke de ventes å komme seg uskadet gjennom en global resesjon. Standard Chartered, Barclays og HSBC gjorde det særlig elendig, med tap på 8-11 prosent.