– Det er et brutalt fall på Wall Street

Det har vært en knallrød dag på New York-børsen etter at USAs president Donald Trump lanserte sin mye omtalte «Liberation Day», med annonsering av nye tollsatser, onsdag kveld.

Blodrødt

Etter to timers handel har teknologitunge Nasdaq stupt 5,5 prosent mens S&P 500 og Dow Jones er ned henholdsvis 4,1 prosent og 3,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,03 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 32,1 prosent til 28,41.

– Sterkere reaksjon enn Trump forventet

Tidligere denne uken sa analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities at Donald Trump enten var en idiot eller et geni med tanke på hvordan han innfører nye regler i USA.

– Hvordan vil du beskrive torsdagens reaksjon på Wall Street?

– Akkurat nå ser det ut som Trump er mer idiot enn geni. Tollsatsene er barnslig utformet, og det er en veldig rar måte å regne på. Det er nok også en sterkere reaksjon i aksjemarkedet enn Trump la til grunn. Bare se på hva som skjer med Apple, sier Slyngstadli til Finansavisen.

Torsdag stuper Apple, som er verdens største selskap, hele 8,5 prosent.

– Det er brutalt, men det er en del av hva som er kommunisert med at Trump vil ta kortsiktig smerte for en mulig langsiktig gevinst. Finansminister Scott Bessent har tidligere sagt at Wall Street får gå dit Wall Street vil. Nå er det Main Street sin tur, sier analysesjefen.

– I nærheten av panikk

– Hvordan tolker du at VIX-indeksen stiger over 30 prosent?

– Det er klart det er en kraftig reaksjon. Nå er vi i nærheten av panikk, og jeg tror de fleste er enige i at dette ble verre enn fryktet, sier Slyngstadli.

– Er det nå man skal kjøpe aksjer?

– Norske aksjer står seg greit i dette, foreløpig. Når det gjelder amerikanske aksjer så er de alt for dyre, sier Slyngstadli.

Torsdag stuper Dell hele 15,0 prosent, HP faller 11,1 prosent, Nike er ned 10,3 prosent, Nvidia faller 6,6 prosent mens Telsa er ned 6,0 prosent.