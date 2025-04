Verste start siden 2001

Den amerikanske børsen har falt nesten 10 prosent siden Donald Trump tiltrådte som president, noe som markerer den svakeste starten under en ny president siden George W. Bush i 2001.

S&P 500-indeksen har mistet over 3 billioner dollar i verdi på 52 handelsdager siden Trumps innsettelse 20. januar. Torsdag faller indeksen ytterligere 4 prosent etter kunngjøringen av de kraftigste tollsatsene på over et århundre, skriver Bloomberg.

– Det vi ser er markedets reaksjon på hvor mye som har endret seg på kort tid, ifølge Brian Mulberry, porteføljeforvalter i Zacks Investment Management.

Frykt for resesjon

Trumps nye tollsatser innebærer minst 10 prosent avgift på alle eksportører til USA, med høyere satser for enkelte land, inkludert Kina, Vietnam, Japan og EU. Økonomer advarer om at tiltakene kan øke inflasjonen og forsterke risikoen for en økonomisk nedgang.

Presidenten har lenge sett toll som et verktøy for å styrke USAs globale makt og bringe industrijobber tilbake til hjemlandet. Men denne runden med avgifter er langt mer omfattende enn de som ble innført i hans første periode.

– Noen på Wall Street spekulerte i en «Trump Put», hvor han ikke ville gjøre noe for å skade aksjemarkedet. Nå er det hans egne tiltak som forårsaker fallet, ifølge Bloomberg.

Kraftig fall for selskaper med asiatisk produksjon

Selskaper med produksjon i de hardest rammede landene har sett de største tapene. Apple, som er sterkt eksponert mot Kina, falt mer enn 9 prosent, og mistet over 260 milliarder dollar i markedsverdi. Også Lululemon og Nike, som har produksjon i Vietnam, falt rundt 13 prosent.

– Vi vet ikke hva som kan få aksjene til å falle ytterligere før vi ser hvilke forhandlinger som finner sted. Vi har fjernet én usikkerhet, bare for å få en ny, sier Art Hogan, sjefstrateg i B Riley Wealth Management.