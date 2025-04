Toll-massakre: Bekmørkt på Wall Street

Oppdatert klokken 21:00

De toneangivende indeksene på New York-børsen blir smadret torsdag ettermiddag. Nasdaq-indeksen er ned 5,2 prosent. Dow Jones er ned 3,4 prosent, og S&P 500 er ned 4,2.

Small cap-indeksen Russell 2000 er ned 6,1 prosent til 2.080 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 29,9 prosent til 27,89.

IT-giganten Apple stuper 9,5 prosent mens Nvidia og Tesla faller henholdsvis 6,2 prosent og 4,8 prosent. Det er også verdt å merke seg at Dell er ned 17,5 prosent, HP faller 14 prosent mens Nike er ned 13,2 prosent.

Sirkus Trump

Onsdag kveld var tiden kommet for Donald Trumps mye omtalte «Liberation Day», med annonsering av nye tollsatser.

«USA innfører en generell tollsats for all import på 10 prosent med virkning fra 5. april. Import fra land der USA har et tydelig handelsunderskudd vil får høyere tollsatser og er vurdert individuelt. Disse økningene vil gjelde fra 9. april og gjelde inntil USA vurderer trusselen fra handelsunderskuddet som løst eller eliminert. Presidentordren inneholder også muligheter for presidenten til å øke satsene ytterligere dersom de møtes med mottiltak», skriver DNB Markets i en oppdatering.

«Trumps strategi later til å være at høyere tollsatser vil presse andre nasjoner til å åpne opp sine markeder. Hvis det lykkes, kan det gi USA kortsiktige gevinster. Men det krever en antagelse om at motpartene vil svare rasjonelt, og med svakere forhandlingskort. Den forutsetningen er langt fra sikker. Mange land vil svare med mottiltak», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Makro

USA-baserte arbeidsgivere lanserte kutt av 275.240 stillinger i løpet av mars, viser en fersk rapport fra det private arbeidsformidlingsselskapet Challenger, Gray & Christmas torsdag. Det er det tredje høyeste månedlige antallet som noen gang er registrert, kun slått av coronapandemimånedene april og mai 2020.

Andrew Challenger, direktør i Challenger, Gray & Christmas, forklarer den kraftige økningen med Trump-administrasjonens effektiviseringsorgan Doge og dettes tiltak for å fjerne føderale stillinger.

Nye tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA - jobless claims - var 219.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 225.000 søkere.