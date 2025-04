Trump-toller raserte New York-børsen

Torsdag endte den brede S&P 500-indeksen ned 4,84 prosent til 5.396,60. Industritunge Dow Jones falt 3,98 prosent til 40.545,87. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 5,97 prosent til 16.550,61.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 28,86, opp 34,17 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,058 prosent.

IT-giganten Apple stupte 9,25 prosent mens Nvidia og Tesla falt henholdsvis 7,81 prosent og 5,47 prosent. Det er også verdt å merke seg at Dell endte ned 19 prosent, HP falt 15,23 prosent mens Nike endte ned 14,47 prosent.

Sirkus Trump

Onsdag kveld var tiden kommet for Donald Trumps mye omtalte «Liberation Day», med annonsering av nye tollsatser.

«USA innfører en generell tollsats for all import på 10 prosent med virkning fra 5. april. Import fra land der USA har et tydelig handelsunderskudd vil får høyere tollsatser og er vurdert individuelt. Disse økningene vil gjelde fra 9. april og gjelde inntil USA vurderer trusselen fra handelsunderskuddet som løst eller eliminert. Presidentordren inneholder også muligheter for presidenten til å øke satsene ytterligere dersom de møtes med mottiltak», skriver DNB Markets i en oppdatering.