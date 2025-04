Sør-Koreas president er avsatt – japanske aksjer faller videre

Etter et kraftig fall på børsene i USA på torsdag, fortsatte den nedadgående trenden i de asiatiske markedene fredag.

Nikkei 225-indeksen i Japan falt fra start, og er før klokken 7 norsk tid ned 3,5 prosent til 33.530 poeng. Indeksen startet uken på over 37.000. Dermed ligger japanske aksjer an til den dårligste uken på fem år, skriver Reuters.

Den bredere Topix-indeksen falt 4,4 prosent til 2.459 poeng.

I Sør-Korea har president Yoon Suk Yeols forsøk endt med at han natt til fredag ble fjernet fra embetet, drøyt fire måneder etter han i desember forsøkte å kuppe staten ved å erklære unntakstilstand. Det skjedde etter at grunnlovsdomstolen i landet annonserte at den ville opprettholde parlamentets beslutning om å stille Yoon for riskrett.

I februar begrunnet Yoon beslutningen om å innføre unntakstilstand med at det hadde vært nødvendig for å gjøre befolkningen oppmerksom på det han omtaler som «ondskapen fra venstresiden», ifølge FT.

Dermed vil det avholdes valg i Sør-Korea i løpet av de neste 60 dagene.

Kospi-indeksen faller 1,7 prosent fredag morgen.

I India faller Nifty 50 1,3 prosent, mens Sensex faller 1,1 prosent.

I Singapore faller Straits Times 2,9 prosent, mens i Australia faller S&P/ASX med 2,4 prosent.

Børsene i Kina og Hongkong er stengt.