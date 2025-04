Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [-1,1, -0,3] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at det ble en ordentlig kald dusj for Trump i går, i alle fall fra aksjemarkedets perspektiv.

«Hvorvidt Trump har overspilt sine kort hva gjelder økonomisk press på sine handelspartnere, gjenstår å se», skriver analytikeren.

«Skulle en eller flere store handelspartnere komme til forhandlingsbordet og foreslå store kutt i sine tollsatser, vil Trump ta det som en seier. Om ikke, kan det interne presset på Trump øke», påpeker han.

«Når alt kommer til alt, handler det for ethvert land eller region om å tiltrekke seg kapital fra omverdenen – både fysisk og menneskelig. Det er dette som har vært USAs største konkurransefortrinn historisk», fortsetter Berntsen.

Asia

Etter et kraftig fall på børsene i USA på torsdag, fortsatte den nedadgående trenden i de asiatiske markedene fredag.

Nikkei 225-indeksen i Japan falt fra start, og er før klokken 7 norsk tid ned 3,5 prosent til 33.530 poeng. Indeksen startet uken på over 37.000. Dermed ligger japanske aksjer an til den dårligste uken på fem år, skriver Reuters.

I Sør-Korea har president Yoon Suk Yeols forsøk endt med at han natt til fredag ble fjernet fra embetet, drøyt fire måneder etter han i desember forsøkte å kuppe staten ved å erklære unntakstilstand. Det skjedde etter at grunnlovsdomstolen i landet annonserte at den ville opprettholde parlamentets beslutning om å stille Yoon for riskrett. Kospi-indeksen faller 1,7 prosent fredag morgen.

Oljeprisen

Brent-oljen med juni-levering er fredag morgen ned 1,17 prosent til 69,32 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,26 prosent på 66,09 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 69,99 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Torsdag ble en katastrofal dag for de toneangivende indeksene på Wall Street. Trump-tollene kom overraskende på New York-børsen og verdens investorer.

Den brede S&P 500-indeksen endte ned 4,84 prosent til 5.396,60. Industritunge Dow Jones falt 3,98 prosent til 40.545,87. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 5,97 prosent til 16.550,61.

IT-giganten Apple stupte 9,25 prosent mens Nvidia og Tesla falt henholdsvis 7,81 prosent og 5,47 prosent. Det er også verdt å merke seg at Dell endte ned 19 prosent, HP falt 15,23 prosent mens Nike endte ned 14,47 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen ned 2,0 prosent til 1.469,70 poeng.

Oljeprisen sendte børslokomotivet Equinor ned 5,1 prosent til 263,05 kroner, Aker BP ned 6,7 prosent til 229,00 kroner og Vår Energi ned 7,1 prosent til 30,99 kroner.

De fleste av børsens tungvektere falt i løpet av dagen. Storbanken DNB, som har steget kraftig i år sammen med resten av finanssektoren, endte dagen ned 3,7 prosent til 262,90 kroner. Flere andre tungvektere falt også, som Norsk Hydro ned 3,0 prosent til 56,86 kroner og Nordic Semiconductor ned 4,0 prosent til 120,05 kroner.