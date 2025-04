Investorene på Wall Street reagerte negativt på presidentens tolltariff-planer, og gårsdagen endte med en nedtur for den ledende referanseindeksen S&P 500 på nesten fem prosent. Et tilsvarende dagsfall har ikke vært sett på USA-børsen siden pandemiutbruddet for fem år siden.

Imidlertid vet vi fra et langt liv i meglerbransjen at slike voldsomme kursfall i stor grad utløses av at aksjeterminer og andre kredittposisjoner må selges i takt med de brå og raske kursfallene. En dagsnedtur på rundt fem prosent, som i går, skyldes ikke utelukkende at kapitalforvaltningsforetak, institusjoner og hedgefond kollektivt snur i døren på Wall Street – men også at kreditter må innløses. Ytterligere kredittposisjoner vil garantert måtte innløses i dagene fremover, noe som trolig vil føre til flere røde Wall Street-dager, særlig i starten av neste uke

Et svakt Wall Street er som kjent også negativt for Oslo Børs, der investorene nå opplever store kursfall bredt fordelt på de ulike delindeksene. I løpet av den siste handelsuken har Hovedindeksen falt med rundt seks prosent, og hele årsoppgangen er dermed i ferd med å renne ut i sanden. Tolltariffer ser ut til å bli en vedvarende verkebyll for Oslo Børs – i likhet med den svake oljeprisen.

Gårsdagens melding om at åtte Opec-land har blitt enige om å øke produksjonen raskere enn tidligere annonsert, har bidratt til en klar prissvekkelse. En oljepris på rundt 67 dollar fatet har man ikke sett på flere år. Energiselskapene er derfor under voldsomt press og har falt med over åtte prosent i gjennomsnitt den siste uken. Det kan derfor se ut til at en ny, svak uke venter for en av børsens mest toneangivende delsektorer.

Så er det over og ut for aksjeåret 2025? Kanskje ikke helt, selv om det på kort sikt fortsatt ligger an til fallende kurser, både her hjemme og globalt. Men kan Trumps kommende skattesenkninger, som anslagsvis vil stimulere amerikansk økonomi med hele ett prosentpoeng, eller det at lange amerikanske renter stuper, etter hvert bidra til en viss stabilisering av aksjemarkedene?

Det er muligens momenter investorer som Harald Espedal og Morten Astrup har i bakhodet når de i dagens utgave av Finansavisen uttaler at de ikke utelukker mer børsstøy, men likevel benytter anledningen til å kjøpe aksjer i selskaper som handles betydelig under nåverdien av fremtidig kontantstrøm, samt i selskaper med gode underliggende kontraktreserver.

Trå varsomt på Oslo Børs de kommende dagene, blir likevel vår soleklare oppfordring.

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital