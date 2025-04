Onsdag kveld ble det kjent at Donald Trump innfører 15 prosent toll mot Norge, men i går morges ble dette tilbakevist og en ny sats på 16 prosent meldt.

Nå viser imidlertid nye dokumenter fra Det hvite hus at tollsatsen er som først meldt - på 15 prosent.

Alle land får en minstesats på 10 prosent som innføres 5. april. I tillegg får alle land med handelsoverskudd med USA også en gjensidighetstoll, og de nye satsene varierer derfor fra 10 til 50 prosent.

– Gjensidige tollsatser over hele verden. Det betyr: De gjør det mot oss, vi gjør det mot dem. Det blir ikke enklere enn det, sa Trump i det han introduserte den nye tollpakken.

Ikke handelsoverskudd

Ifølge SSB skulle imidlertid Norge hatt en tollsats på 10 prosent. Den totale vareeksporten fra Norge til USA var nemlig i fjor på 62 milliarder kroner i fjor, samtidig som vi importerte amerikanske varer for 82,7 milliarder.

– SSB er kjent med at det er forskjeller mellom ulike lands handelsstatistikk. Vi har høyt fokus på kvalitetssikring av datamateriale, sa SSBs seniorrådgiver i seksjon for utenrikshandel, Kjersti Fossanger, til Finansavisen torsdag.

En av hovedgrunnene er at mange varer produsert i USA sendes først til et lager i et annet land før de videresendes til Norge.

– Det gir en stor differanse i hva USA mener de eksporterer til Norge mot hva vi sier vi importerer. Når varen ankommer Norge, er det derimot kjent at varen opprinnelig kommer fra USA – noe som gir bedre kvalitet på importdataene, sa hun.

Vil gjengjelde

Blant andre EU og Kina har meldt at de vil gjengjelde Trumps nye tollsatser. Nordnet-analytiker Roger Berntsen skrev i sin morgenrapport fredag at hvorvidt Trump har overspilt sine kort hva gjelder økonomisk press på sine handelspartnere, gjenstår å se.

«Skulle en eller flere store handelspartnere komme til forhandlingsbordet og foreslå store kutt i sine tollsatser, vil Trump ta det som en seier. Om ikke, kan det interne presset på Trump øke», skrev han.

Finansprofessor Thore Johnsen ved NHH avviser at Norge bør gjøre det samme.

– Det er bare en vits. Hva betyr Norge for USAs eksport? Null. Det vil være uvennlig å starte krig mot Trump. Det ville ikke jeg ha gjort. Glem det. Vi bør forsøke å fremstå som de snilleste for kanskje å få spesialbehandling. Så kanskje vi kunne fått litt god ost inn i landet, sier han til Finansavisen.