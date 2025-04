AustralianSuper, som er landets største pensjonsfond, bekrefter at opptil 600 passord til medlemskontoer er stjålet. Fondet forvalter omtrent 365 milliarder australske dollar på vegne av over 3,5 millioner mennesker.

– Mens mesteparten av disse forsøkene ble slått tilbake, ble dessverre noen medlemmer rammet, heter det i en uttalelse fra foreningen for australske pensjonsfond (ASFA).

Lokale medier skriver at fire AustralianSuper-medlemmer skal ha mistet rundt 500.000 australske dollar, som tilsvarer rundt 3,2 millioner norsk kroner.

Også Australian Retirement Trust, landets nest største pensjonsfond, ble rammet. I en uttalelse sier de at de oppdaget uvanlig aktivitet på flere hundre tusen kontoer. De låste kontoene som et sikkerhetstiltak, og sier at ingen mistenkelige overføringer eller uttak ble gjort.

Australias statsminister Anthony Albanese varsler at han vil svare på angrepet.

– Vi kommer til å svare. Vi gransker hva som har skjedd, sier han, og minner om at Australia hyppig utsettes for cyberangrep.

Michelle McGuinness, som leder landets cybersikkerhet, skriver at regjeringen jobber med finansielle institusjoner for å finne ut av hva slags tiltak som skal innføres.