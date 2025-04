Uhørte volumer på Wall Street: – Ekstremt sjeldent

«Nesten alle aksjer innen klær, fottøy og hjemmemøbler falt med mer enn 15 prosent», og aksjekurven til Goldman som speiler detaljhandel falt 11 prosent – tilsvarende 8 standardavvik borte fra gjennomsnittet.

Lyspunkter

Det var fortsatt enkelte deler av markedet som ble kjøpt under gårsdagens fall.

Helseaksjer ble kjøpt 6 prosentpoeng mer enn de ble solgt, i forhold til vanlig fordeling. Helseforsikring var en stor outperformer.

Som nevnt har nødvendige forbruksvarer (consumer staples) prestert mye bedre enn sykliske eller valgfrie forbruksvarer (consumer discretionary). I går var forskjellen i kjøpsinteresse mellom de to den nest største på 20 år.

Ellers ble legemidler også kjøpt, gitt at sektoren ble utelatt fra de gjensidige tollsatsene.

Til slutt ble Asia-noterte aksjer i USA også nettokjøpt.

Ekstremt sjeldent

Aktiviteten på tradinggulvet til Goldman scorer 9 av 10.

«Det er ekstremt sjeldent at VIX er under 30 samtidig som S&P faller mer enn 4 prosent på én dag. Det har bare skjedd én gang tidligere: 13. september 2022. S&P falt da ytterligere 9 prosent over den neste måneden før det bunnet ut.»

«Dette er ikke en volatilitetsdrevet bevegelse – det er ekte markedsreaksjon», avslutter Goldman.