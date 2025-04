Golden Ocean Group faller 12 prosent. Belgiske CMB.TECH passerer snart en eierandel på 50 prosent, og nærmer seg full kontroll i tørrlastrederiet.

Himalaya Shipping faller 10,6 prosent. Tørrlastrederiet meldte tidlig fredag om en gjennomsnittlig brutto inntjening på cirka 30.400 dollar pr. dag i mars, mens Baltic 5TC Capesize-indeksen i snitt lå på 20.802 dollar gjennom måneden. Rederiets styre har vedtatt et utbytte på 0,04 dollar pr. aksje for mars.

Hedgefondforvalter Joakim Hannisdahl shorter nå container og bilfrakt. «Det har sett dårlig ut lenge,» og «Nå kommer en handelskrig på toppen av dette. Det ser ikke bra ut,» sier han til Finansavisen.

Flyselskapet Norwegian , som tjener på både sterkere kronekurs og lavere oljepriser, har vært et lite lyspunkt i omsetningstoppen med en liten kursoppgang tidligere fredag – men er nå ned 1,9 prosent. Tidligere fredag har selskapet lagt frem trafikktall for mars.

Telenor faller 2,0 prosent, Mowi faller 2,3 prosent, Storebrand faller 4,2 prosent. DOF Group er ned 8,9 prosent.

Subsea 7 er ned 5,4 prosent. Undervannsentreprenøren er tildelt en kontrakt av Shell Offshore for utviklingen av dypvannsfeltet Sparta i USA, verdt mellom 50 og 150 millioner dollar.

Xplora Technologies har fredag ettermiddag meldt at selskapet ser «minimal påvirkning» fra USAs nye tollregime. Det meste av salget er ifølge selskapet konsentrert i Europa og Norden. Selskapet melder også om bedre bruttomarginer med dollarens svekkelse. Xplora-aksjen er imidlertid ned 4,3 prosent fredag.

Scana har gjennom PSW Power & Automation sikret en kontrakt for design, produksjon og sammenstilling av en E-House-modul for et offshoreprosjekt i Mexicogulfen, verdt mellom 25 og 75 millioner kroner. Aksjen er ned 6,9 prosent.

Soiltech er tildelt tre kontrakter for væskebehandlingstjenester til ledende kunder innen olje og gass i Europa. Totalt ventes kontraktene å gi årlige inntekter på mellom 5 og 10 millioner kroner. Soiltech-aksjen er uendret på 54,00 kroner.

Next Biometrics Group har inngått en avtale med et ledende selskap innen smarttelefonenes økosystem for selskapets nye skjermteknologi. Selskapet jobber nå med utvikle en måte for å bruke fingeravtrykksteknologi på smarttelefonskjermer. Aksjen er fredag ned 4,3 prosent.

Gigante Salmon er ned 1 prosent. Det landbaserte oppdrettsselskapet har meldt at det gjennom første kvartal oppnådde en stående biomasse på 1.070 tonn. «Produksjonen har vært positiv gjennom hele kvartalet, med tilfredsstillende tilvekst,» heter det fra selskapet.

Pryme har meddelt at produksjonen ved Pryme One-anlegget er gjenopptatt, men også at selskapet trenger ytterligere finansiering, og aksjen er fredag ettermiddag ned 22 prosent. Pryme One er det nederlandske, Euronext Growth-noterte plastgjenvinningsselskapets første prosesseringsanlegg, beliggende i havnen i Rotterdam. Produksjonen har vært stanset siden januar, etter en lekkasje i en reaktorforsegling. Selskapet hadde rundt 5,7 millioner euro i kontanter ved utgangen av første kvartal, og anslår at det trenger rundt 7 millioner euro i ny finansiering på kort sikt.

Argeo faller 14,5 prosent etter meldingen sent torsdag om at Trond F. Crantz går av som konsernsjef og erstattes av styreleder Jan P. Grimnes på midlertidig basis. Styret takker Crantz for dedikasjon og hardt arbeid, men påpeker også at selskapet behøver ny kompetanse og nye ressurser til å styre selskapet videre.