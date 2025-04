Det ligger an til et nytt blodbad på Wall Street

Donald Trumps tollnyheter sørget for at teknologitunge Nasdaq stupte 6,0 prosent torsdag, mens S&P 500 og Dow Jones gikk ned henholdsvis 4,8 prosent og 4,0 prosent.

Futures indikerer at problemene på Wall Street langt fra er over. Halvannen time før børsåpning ligger det an til at Nasdaq åpner ned 3,7 prosent mens Dow Jones og S&P 500 åpner ned 3,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 3,92 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 31,3 prosent til 39,42.

Torsdag stupte IT-giganten Apple 9,3 prosent, og futures indikerer en nedgang på ytterligere 4,3 prosent når børsen åpner fredag.

«Trump har i flere år brukt trusler om toll og handelsrestriksjoner som pressmiddel mot internasjonale handelspartnere. Strategien har i enkelte tilfeller gitt raske resultater, men spørsmålet flere stiller seg nå, er om han har strukket strikken for langt», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

– En rekke aksjer har utløst salgssignaler etter Trumps tollsjokk onsdag kveld, sier Geir Linløkken i Investtech.