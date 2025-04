Frykten skyter i været: – Dette ser ut som panikk

Elendigheten fortsetter på Wall Street. Et minutt etter at handelen tok til hadde Nasdaq-indeksen stupt ytterligere 3,0 prosent, Dow Jones hadde falt 2,4 prosent, mens S&P 500 var ned 2,3 prosent.

I 17-tiden norsk tid har børsfallet tiltatt betydelig: Nasdaq er ned hele 3,9 prosent. Dow Jones er ned hele 2,9 prosent. Og S&P 500 er det markante 3,8 prosent.

Dette skjer etter at Donald Trumps tollnyheter sendte Nasdaq ned 6,0 prosent i løpet av torsdagens handel. S&P 500 og Dow Jones falt henholdsvis 4,8 prosent og 4,0 prosent.

Fredag annonserte Kina at landet vil innføre 34 prosent toll på amerikanske varer, ifølge Bloomberg News.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 3,96 prosent, mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 29 prosent til 38,65.

Søker tryggere havner

– 4,00 var nok et teknisk nivå for tiårsrenten. Det viser at det nå er «flight to safety» når aksjeinvestorer flytter penger fra aksjer til tryggere havner, sier Paul Harper, strateg i DNB Markets, til Finansavisen.

– Et så høyt nivå for Vix-indeksen sammenfaller med panikk, og man kan vurdere å time en bunn, men å treffe en bunn er som kjent ingen enkel sak, sier Harper.

Straffes knallhardt

Torsdag stupte IT-giganten Apple 9,3 prosent, og fredag ettermiddag faller den ytterligere 3,5 prosent. Nvidia stuper til under 100 dollar, og omsettes nå for 95,46 dollar etter et kursfall på 6,2 prosent.

«Trump har i flere år brukt trusler om toll og handelsrestriksjoner som pressmiddel mot internasjonale handelspartnere. Strategien har i enkelte tilfeller gitt raske resultater, men spørsmålet flere stiller seg nå, er om han har strukket strikken for langt», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

– En rekke aksjer har utløst salgssignaler etter Trumps tollsjokk onsdag kveld, sier Geir Linløkken i Investtech.

Makro

Fredag la U.S. Bureau of Labor Statistics frem arbeidsmarkedsrapporten for veksten i antall jobber utenfor landbrukssektoren i USA, nonfarm payrolls.

I mars ble det skapt 228.000 nye stillinger utenfor landbruket i USA, mens det ifølge Trading Economics var ventet en jobbvekst på 135.000. Arbeidsledigheten endte på 4,2 prosent, mens forventningene var på 4,1 prosent.