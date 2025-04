Eiendom en «trygg havn»

Fredag ettermiddag var både den brede Stoxx 600-indeksen og de fleste lokale europeiske børsindeksene ned med rundt 5 prosent. Det var ingen tegn på at Trump vil skru tilbake sine nye tollavgifter med det første, og dessuten har Kina reagert ved å øke tollen på amerikanske varer med 34 prosent.

Eiendomsaksjer var imidlertid et lyspunkt, idet de lange rentene og dermed selskapenes finansieringskostnader falt kraftig. Renten på tiårige tyske statsobligasjoner er nå nede i 2,5 prosent, etter å ha nådd 2,9 prosent i midten av mars. Fallet innebærer også at aksjer med høy direkteavkastning fremstår som mer attraktive.

Vinneraksjene inkluderte Kojamo, som leier ut leiligheter i finske vekstbyer, Tag Immobilien, som gjør det samme i Tyskland og Polen, samt svenske Castellum. Kursløftene ble på rundt 2 prosent.

Også dagligvareprodusenter og forsyningsselskaper klarte seg relativt bra, ettersom dette regnes som en defensiv sektor med et stabilt etterspørselsmønster. Både franske Danone, som er best kjent for sin yogurt, og den britiske butikkjeden Marks & Spencer var tilnærmet uendrede. Det samme gjaldt United Utilities, som er ansvarlig for store deler av Storbritannias vannforsyning.

I USA var de viktigste børsindeksene ned med 3–5 prosent ved halv fem-tiden. Også på den andre siden av Atlanterhavet var dagligvareprodusenter en forholdsvis «trygg havn». General Mills, som hovedsakelig selger snacks, iskrem og annet som man helst ikke skal spise for mye av, fikk en kursoppgang på nesten 2 prosent. Heller ikke PepsiCo og Hershey er kjent for å selge helsebringende varer, og begge aksjene var i pluss fredag ettermiddag.

På makrofronten steg USAs sysselsetting utenfor landbruket med 228.000 i mars, noe som var 93.000 mer enn ventet og opp fra 117.000 i februar. Imidlertid økte arbeidsledigheten fra 4,1 til 4,2 prosent, og den årlige lønnsveksten på 3,8 prosent skuffet.