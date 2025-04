Fredag endte hovedindeksen ned 5,01 prosent til 1.396,13 poeng, og fortsatte dermed nedgangen fra torsdagen, da børsen endte ned 2,0 prosent etter innføringen av Donald Trumps omfattende tollsatser.

– Det som er forskjellen fra i går er nok at vi i dag så et litt bredere fall, også i de mer konservative aksjene som Kongsberg og DNB, som har falt mye, sier sjefstrateg Anders Johansen, forvalter av norske aksjer i Danske Bank.

– Jeg ser også at kronen svekker seg mot dollaren, i motsetning til i går.

Dollaren falt mot den norske kronen på torsdag, men ved børsens stengetid fredag ligger dollaren opp over 3 prosent mot kronen, til 10,77 kroner pr. dollar.

– I går falt Oslo Børs ikke i nærheten av like mye som USA, fordi det var en rotasjon fra USA inn i Europa. I dag ble børsen mer preget av at utenlandske investorer selger seg ned i norske aksjer. Det er lettest å selge seg ut av de mer likvide aksjene, og det er nok grunnen til at de store aksjene som Kongsberg og DNB falt.

DNB falt kraftige 6,2 prosent til 246,70 kroner, og ble dagens mest omsatte aksje. Tredje mest omsatte aksje var Kongsberg Gruppen, som stupte 8,2 prosent til 1.453,00 kroner.

– Nedsalget fra utenlandske investorer er nok også en del av grunnen til at kronen svekker seg.

– Ellers ble børsbildet preget av at handelskrigen fortsetter, og at Kina ikke vil legge seg flate, men svarer med mottiltak.

Fredag ble det kjent at Kina innfører en toll på 34 prosent mot USA som svar på den tilsvarende Trump-tollen.

Lang helg

– Hva som skjer fremover blir veldig usikkert. Nå blir det en lang helg, hvor mye kan skje. Det alle lurer på nå er om Trump har evne og vilje til å stå i dette. Han er tradisjonelt sett opptatt av markedet, så vil han gi seg etterhvert?, spør Johansen seg.

Han trekker frem at markedet virker overrasket over minste-tollen på 10 prosent, og peker på at Trump mener USA historisk sett har vært finansiert av toller frem til slutten på andre verdenskrig.

– Så jeg tror ikke han kommer til å gi seg med det første, sier han.

– Spørsmålet blir om noen kommer til å hviske ham i øret om at ting har gått litt for langt, og at det har blitt litt for mye Møllers tran på kort sikt.

Resesjon betyr nedside

Tross det kraftige fallet fredag mener han at det fremdeles finnes muligheter for en ytterligere nedside, spesielt hvis det blir resesjon.

– Nedsiden er fremdeles til stede, spesielt hvis det kommer en dyp resesjon, noe som i økende grad blir priset inn i råvaremarkedene.

– En av fordelene til Oslo Børs er at børsen ikke var overdrevet høyt priset da handelskrigen begynte. Oljeprisen lå heldigvis ikke på 100 dollar fatet, men rundt 70.