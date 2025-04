Investeringssjef om fallet: – Da bør du gå all inn

Sjef for investeringsstrategi i Bank of America, Michael Hartnett, skriver i sin ukentlige kommentar at 2025 startet med at «alle» gikk all inn på US exceptionalism – tanken om at landet er overlegent sammenlignet med andre – og at få investorer gikk inn i året rigget for resesjon, bear market eller full handelskrig.

Hartnett anbefaler kundene sine å være short risiko frem til «Liberation Day fører til Reconciliation Day». Med dette menes at man burde satse på kursfall frem til det kommer en tydelig politisk kursendring i USA: bort fra toll og mot skattekutt, økt energiforsyning, deregulering og en aggressiv heving av gjeldstaket via en budsjettavtale i Kongressen.

– Gå all inn

Ved S&P 500 på 5.400 poeng anbefales det å ta små posisjoner i temaer som tjener på svak dollar, for eksempel fremvoksende markeder og rentefølsomme aksjer, som REITs.

Er S&P 500 på 5.100–5.200 poeng, burde man kjøpe på forventninger om politisk drahjelp, som rentekutt og skattekutt.

S&P 500 på 4.800–5.000 poeng: «Ved resesjon og lav Trump-oppslutning (mindre enn 45 prosent) og økende ledighet (over 300.000 på trygd)», da burde man «gå all inn risiko,» ifølge Hartnett.

Klokken 17 fredag sto S&P 500 i 5.175 poeng.

Å satse på gull blir også anbefalt frem til den nevnte politiske vendingen, og det edle metallet blir omtalt som den store vinneren i et proteksjonistisk miljø.

Statsobligasjoner blir også anbefalt.

«2025 er ikke 1931, men hvis Fed hindres i å kutte renten (f.eks. ved dollarkollaps), kan aksjemarkedet falle kraftig. Obligasjoner er beste hedge», slår Hartnett fast.

«Toll er til slutt deflatoriske, ikke inflatoriske – noe som også støtter obligasjoner», legges det til.