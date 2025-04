– Det er et betydelig fall, sier sjeføkonomen til E24.

ANSLÅR 100 MILLIARDER: Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank. Foto: Are Haram

Martinsen har gjort anslaget basert på SSBs statistikk over husholdningenes midler plassert i verdipapirfond. I beregningen har han også tatt med fredagens nedgang i markedene fram til Kina kom med sitt motsvar mot USAs toll.

– Man kan ha to tilnærminger. Enten har det falt veldig nå, eller så har børsoppgangen og drahjelpen fra valutautviklingen de siste ti årene vært helt ekstraordinær, sier sjeføkonomen.

Utsiktene for aksjemarkedene er nå usikre. Martinsen sier at det nå vil handle om å sitte gjennom det for de aller fleste.

– På et eller annet tidspunkt er det duket for bedring og man kan kanskje få kjøpt til rabatterte priser. Men i dagens situasjon er det utrolig vanskelig å si noe sikkert, sier han til næringslivsavisen.

Børser over hele verden har falt kraftig siden USAs president Donald Trump kunngjorde nye tollsatser mot alle land onsdag kveld. Fredag raste Oslo Børs ned 5 prosent, det største fallet siden mars 2020 da pandemien stengte ned landet.