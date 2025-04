Fredag endte den brede S&P 500-indeksen ned 5,97 prosent til 5.074,10. Industritunge Dow Jones falt 5,50 prosent til 38.313,94. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 5,82 prosent til 15.587,79.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 42,47, opp 41,47 prosent. Den er nå på nivåer vi ikke har sett siden pandemien og finanskrisen. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,009 prosent.

Fredag annonserte Kina at landet vil innføre 34 prosent toll på amerikanske varer, ifølge Bloomberg News.

Søker tryggere havner

– 4,00 var nok et teknisk nivå for tiårsrenten. Det viser at det nå er «flight to safety» når aksjeinvestorer flytter penger fra aksjer til tryggere havner, sier Paul Harper, strateg i DNB Markets, til Finansavisen.

– Et så høyt nivå for Vix-indeksen sammenfaller med panikk, og man kan vurdere å time en bunn, men å treffe en bunn er som kjent ingen enkel sak, sier Harper.

Straffes knallhardt

Verdens 500 rikeste personer opplever det største todagersfallet noensinne registrert av Bloomberg Billionaires Index, ettersom konsekvensene av president Donald Trumps tollkunngjøring fortsetter å ryste de globale markedene. En halv billion dollar er barbert vekk for rikingene.

Torsdag stupte IT-giganten Apple 7,3 prosent, og fredag falt den ytterligere 7,29 prosent. Nvidia stupte til under 95 dollar, aksjen falt 7,36 prosent fredag.

Tesla-aksjen endte også kraftig ned fredag, den falt 10,42 prosent på Wall Street. Det betyr at aksjen nå nesten har halvert seg siden toppen i januar.