Verdens rikeste blør

Verdens rikeste har tapt rundt 500 milliarder dollar på to dager etter ny tollpolitikk fra Trump rystet markedene.

De 500 rikeste personene i verden det største todagersfallet noensinne registrert i Bloomberg Billionaires Index. Bakgrunnen er markedsuro som har oppstått etter president Donald Trumps kunngjøring om nye tolltiltak, skriver Bloomberg.

Per klokken 12:20 i New York har milliardærene samlet sett tapt 485 milliarder dollar siden børsene åpnet torsdag. S&P 500-indeksen har falt med 3,4 prosent, mens Nasdaq Composite er ned hele 4,8 prosent, noe som forverrer torsdagens kraftige nedgang.

Torsdag alene falt milliardærenes samlede formue med 208 milliarder dollar, det største én-dagsfallet siden toppen av koronapandemien i 2020. Over halvparten av personene på listen har opplevd formuestap, med et gjennomsnittlig fall på 3,3 prosent.

Mark Zuckerberg, grunnlegger av Meta Platforms, er den hardest rammede med et tap på 17,9 milliarder dollar etter at selskapets aksjer falt 10 prosent. Jeff Bezos, grunnlegger av Amazon, fulgte like bak med et verdifall på 15,9 milliarder dollar. Begge selskapenes aksjer fortsatte nedgangen fredag.

FALLENDE FORMUER Dato (todagers) Dollar 3. og 4. april 2025 -485 mrd. 11. og 12. mars 2020 -453 mrd. 6. og 9. mars 2020 -339 mrd. 4. og 7. mars 2022 -319 mrd. 2. og 5. august 2024 -314 mrd. 10. og 13. juni 2022 -291 mrd. 6. og 9. mai 2022 -269 mrd. 18. og 19. desember 2024 -268 mrd. 5. og 6. mai 2022 -265 mrd. 7. og 8. mars 2022 −223 mrd. Bloomberg

Tallene er hentet fra Bloomberg Billionaires Index per 4. april 2025.