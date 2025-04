Hvordan bli en stjerneforvalter?

Ja, for mange i finansbransjen drømmer om å bli en stjerneforvalter som på Oslo Børs lager gråstein om til gull på aksjesparekontoen for kunder i inn- og utland – og ikke minst på egen lønnskonto. Men mange tror dette er veldig, veldig vanskelig. Og det er det, stort sett, men på Oslo Børs er det faktisk rørende enkelt.

Stikkord for suksess: Utbytte!

Det eneste du behøver å tenke på, er et enkelt ord: utbytte! Kan du huske det? Da er det meste gjort, og du trenger bare et par hundre millioner kroner for å komme i gang. Men husk: Kjøp kun selskaper som betaler ut utbytte og har en klar ambisjon om å fortsette med dette – så mange som praktisk mulig. Og vrak dem umiddelbart om de skulle komme på andre tanker!

Denne strategien er mest profitabel blant de mindre selskapene, kanskje fordi mange ikke betaler ut utbytte – men strategien virker også på Hovedindeksen. De siste ti årene har Small Cap-indeksen gitt bent frem usselige 71 prosent avkastning, tilsvarende fem og en halv prosent i året. Det er halvparten av hva Hovedindeksen kan skilte med, det vil si henholdsvis 154 prosent og 9,7 prosent årlig. Men hadde du kjøpt aksjer på Small Cap-indeksen som betalte ut over to prosent i årlig utbytteyield, hadde du tjent 544 prosent, eller hele 20 prosent i året!

Og det beste er at om du hadde senket kravet til over null prosent i utbytteyield – altså til bare å betale et utbytte, stort eller lite – hadde du tjent fantastiske 804 prosent, eller 24,6 prosent i året! Hva har «Magnificent 7»-aksjene gitt? Kun bittelitt mer – regnet i norske kroner – 27,5 prosent de siste ti årene, men langt mindre i lokal valuta, det vil si i dollar. Beregningene som er gjort her, er satt opp med utgangspunkt i Bloombergs Equity Stock Screener.

Kilde: Bloomberg

Hva kan dette skyldes?

Det viktigste for forvaltere og investorer er å ikke la seg fange av de mange motesvingningene på Oslo Børs, på engelsk gjerne omtalt som fads. For når børsens såkalte bjellesauer skal ut og – kall det redde verden – og særlig da(!) – ved å investere i solenergi, hydrogen, vind eller karbonfangst nettopp for å revolusjonere fornybarindustrien, gjelder det å ta pengene og heller løpe den andre veien!

Når de smarteste og barskeste gutta på Oslo Børs skal «disrupte» finanssektoren, næringsmiddel- eller sportsindustrien – da skal du finne dem som gjør det hver dag og tjener penger på det, penger som de faktisk vil dele med deg. Tilsvarende: Når de flinkeste folkene med alle doktorgradene vil kurere kreft eller munn- og klovsyke, da skal du finne frem datamaskinen (spør ChatGPT!) og finne ut hvem som betaler ut utbytte – i går, i dag og i morgen. That’s it.

Men det er lettere sagt enn gjort…