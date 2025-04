Disse analytikerne har rett

Forskningsinstituttet, som har spesialisert seg på aksjemarkedet, legger til at selv om analytikere ofte besitter verdifull selskapskunnskap og sterke kvantitative ferdigheter, bør investorer faktisk se forbi deres anbefalinger og kursmål for å lykkes på Wall Street over tid.

Hva med norsk analytikere?

– Hadde du hver uke de siste ti årene kjøpt aksjer med kursmål lavere enn dagens aksjekurs, ville du samlet sett ha tapt penger. Mine beregninger viser at en startkapital på 100.000 kroner ville ha krympet til 40.000 kroner etter ti år. Dette indikerer at selskapene norske analytikere utpeker som vinnere, ofte presterer svakere enn markedet ellers, forteller Robert Næss til Kapital.

Investeringsdirektøren i Nordea Investment Management har analysert hvordan analytikernes anbefalinger og kursmål har samsvart med faktiske kursbevegelser på Oslo Børs de siste ti årene. Det omfattende datasettet styrker kvaliteten på beregningene. Resultatene peker i klare retninger.

– I Norge bør du lytte til analytikerne når de er negative til en aksje, enten kursmålet er lavt eller anbefalingen er kjølig, mener Robert Næss i Nordea Investment Management. Foto: Eivind Yggeseth

– I Norge bør du lytte til analytikerne når de er negative til en aksje, enten kursmålet er lavt eller anbefalingen er kjølig. Det tyder på at analytikerne er dyktige til å identifisere svake selskaper. Derimot klarer de i liten grad å avdekke vinnerne, ettersom aksjene de spår vil toppe vinnerlistene på Oslo Børs, ofte presterer svakere enn det brede markedet, sier Næss.

Investeringsdirektøren mener ikke dataene gir grunnlag for å si at analytikerne er ubrukelige.

– Nei, det gjør jeg ikke. Men det er viktig å påpeke at analytikernes vurderinger raskt fanges opp av markedet, noe som gjør at en gjennomsnittsanalytikers innsikt ofte mister sin verdi. Når det er sagt, lytter vi likevel til analytikere. De har ofte verdifull innsikt i selskapene, noe som kan være nyttig for oss.

– På den annen side investerer vi i Nordea Investment Management ressurser i å finne de beste analytikerne, fordi vi er ikke ute etter en gjennomsnittsanalytiker. Jeg tror at investorer med god tilgang til analytikere, og som kan velge blant de beste, vil dra stor nytte av deres innsikt.

Vi i Nordea Investment Management investerer ressurser i å finne de beste analytikerne, fordi vi er ikke ute etter en gjennomsnittsanalytiker. Investeringsdirektør Robert Næss, Nordea Investment Management

Høye kursmål – ingen garanti

Datasett viser at analytikere, både på Wall Street og Oslo Børs, ofte sliter med å identifisere de virkelige børsvinnerne. Trivariate Research påpeker at selv om analytikere setter kursmål betydelig over dagens nivåer, er det ingen garanti for at selskapets aksjekurs faktisk vil stige. På Wall Street er et viktig investeringsprinsipp å unngå å la seg rive med, selv når analytikernes kursmål virker fristende.

Som norsk investor kjenner du deg kanskje igjen? Hvem husker ikke bølgen av ESG-selskaper som strømmet til Oslo Axess i 2020–2021, mens analytikerne fulgte opp med kursmål som ofte lå skyhøyt over tegningskursene. Den grønne euforien varte imidlertid kort – mange av aksjene kom aldri i nærheten av de gjennomgående optimistiske kursmålene.

Én ting synes å være klart: Forvaltere, private kapitalmiljøer og profesjonelle investorer jakter på de aller beste tallknuserne – og finner liten verdi i gjennomsnittlige analytikervurderinger.

Å følge nøye med på Kapitals kåring av Norges beste aksjeanalytikere derimot, kan være et nyttig utgangspunkt for suksess på Oslo Børs.