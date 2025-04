En klok mann har uttalt at den beste måten å bli kvitt ekstreme populister på, er å la dem bevise sin inkompetanse som makthavere. President Donald Trumps feilslåtte handelskrig risikerer å svekke amerikansk og global økonomi. Finansmarkedenes reaksjon vil avhenge av om handelskrigen eskalerer, om tollsatsene nedjusteres og hvor Trumps smertegrense går.

Argumentasjonen bak de utvidede tollsatsene er å utjevne en «urettferdig og utnyttende» handelspraksis hos andre land, og som gir USA store handelsunderskudd. Metoden som er benyttet for å beregne individuelle tollsatser, virker å ta sjablongmessig utgangspunkt i størrelsen på USAs respektive underskudd i varehandelen. Nivået på tollsatsene er ment å på sikt utligne underskuddet. Argumentasjonen tar ikke høyde for at ulike land har ulike fortrinn i produksjonen av ulike varer, eksempelvis ved at Vietnam har bedre forutsetninger for å produsere joggesko enn USA, eller at bananer må importeres fordi de ikke kan produseres i USA. Vietnam er et av landene som rammes hardest, fordi landet kjøper lite av det USA eksporterer, derav sitt store handelsoverskudd mot USA. Gitt veldig ulike økonomiske forutsetninger, ønsker virkelig Trump at alt av klær, joggesko, elektronikk og møbler likevel skal lages i USA fremfor i Vietnam?

Globalisering og utnyttelse av gjensidige komparative fortrinn har vært essensielt for velstandsøkningen i mange land over mange tiår. Denne globaliseringen har også bidratt til at USA har styrket sin posisjon som verdens største økonomi og har de mest velfungerende finansmarkedene. At et annet land eksporterer mer til USA enn det USA eksporterer tilbake, er derfor ikke ensbetydende med urettferdighet eller utnyttelse. Skal eksempelvis et selskap A, som kjøper varer eller tjenester fra et selskap B, også kreve at selskap B er kunde av selskap A – og at verdien av gjensidige transaksjoner må være den samme i rettferdighetens navn? Dette henger jo ikke på greip.

Innføring av proteksjonisme og handelsbarrierer bidrar raskt til høyere priser på innsatsfaktorer og varer, som i stor grad betales av privatpersoner og bedrifter. Tollbarrierer fungerer dermed som en ekstra skatt, og kan dempe etterspørsel og økonomisk aktivitet. Lavere økonomisk vekst kombinert med høyere inflasjon vil samtidig gjøre det vanskeligere for sentralbankene å senke styringsrentene. Handelskrig skaper stor usikkerhet hos privatpersoner, bedrifter og politikere, og kan bidra til at store innkjøp eller investeringer utsettes, noe som kan forsterke negative ringvirkninger.

Trumps proteksjonisme risikerer å forsterke en allerede svak tendens i amerikansk økonomi. Spørreundersøkelser indikerer at både privatpersoner og bedrifter er blitt mer pessimistiske. Det er tegn til at bedriftene er mindre villige til å ansette, at husholdninger forventer økt inflasjon og at forbruket er i ferd med å svekkes. Flere investeringsbanker skriver at de ser økt sannsynlighet for mye svakere vekst i USA, Europa og Asia.

Fremover vil utviklingen avhenge av om politikere lykkes med å forhandle ned tolltariffene, eller om vi får ytterligere eskalering. Jo lenger handelskrigen vedvarer og jo høyere tariffene blir, desto større negative effekter må vi forvente å se.

De økonomiske konsekvensene vil samtidig påvirkes av om valutakursene tilpasser seg tollsatsene. Dersom eksporterende lands valutakurser svekkes mot amerikanske dollar, vil prisene på deres eksportvarer isolert sett stige mindre i pris for amerikanske importører. I teorien skal toll bidra til en sterkere dollar, til hjelp for importører og forbrukere i USA. Så langt ser vi derimot en svakere dollar, i hovedsak fordi investorer frykter økonomisk svekkelse i USA og dermed lavere renter. En svakere dollar kan derfor bidra til å forsterke inflasjonseffekten i USA.

Større kursfall i aksjemarkedet og/eller en alvorlig nedtur i amerikansk økonomi kan øke muligheten for at Trump endrer politisk retning. Stigende priser, økende arbeidsledighet og fallende oppslutning blant hans kjernevelgere vil kunne påvirke hans beslutninger.