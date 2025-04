Fredag kveld endte Wall Street blodrødt, der samtlige av de tre store, S&P 500, Dow Jones og Nasdaq Composite, falt nær 6 prosent.

Samleindeksen S&P 500 endte på det laveste nivået på 11 måneder, og markedsverdien de to siste dagene, etter innføringen av Trump-tollen, har falt med 5,4 billioner dollar - over 58 billioner (tusen milliarder) norske kroner.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell meldte fredag at den økonomiske effekten av president Donald Trumps tollsatser sannsynligvis vil bli større enn forventet. Han understreket også behovet for at sentralbanken holder inflasjonsforventningene uendret, noe som indikerer at rentehevinger kanskje ikke er nært forestående. Trump har på sin side presset Powell til å kutte renten umiddelbart.

«Markedet blør, og mer smerte er tydeligvis i vente ettersom den eskalerende handelskrigen risikerer å sende USAs økonomi inn i en resesjon», kommenterte sjefstrateg Luca Paolini i Pictet Asset Management til Bloomberg.



Børsfallet tiltok fredag ettermiddag da det ble kjent at Kina innfører tilsvarende en toll på 34 prosent på amerikanske produkter som motsvar på Trumps toller.

«Det er ingen overraskelse at Kina ville slå tilbake. Men dette vil uunngåelig føre til en resesjon fordi skaden er skjedd, med mindre Trump trekker seg tilbake.»

Trump på sin side står fast og sier at hans økonomiske politikk «aldri vil endre seg.»

Handelskonflikten rammet spesielt energiselskaper og finansaksjer hardt fredag, inkludert Baker Hughes Co., som stupte 13 prosent, og forsikringsselskapet MetLife Inc., som falt 9 prosent. Teknologiselskaper ble også hardt rammet.

Samtidig steg aksjene til selskaper med produksjon i Vietnam, inkludert Nike og Lululemon Athletica, etter at Trump uttalte at han hadde en svært «produktiv samtale» med Vietnams myndigheter.