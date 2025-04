I sin ukerapport skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen at tollsatsene fra USA er nær et «worst case» scenario sammenlignet med hva en kunne vente på forhånd.

Samtidig er det unntak for en del varer. For eksempel er databrikker «under investigation», og tollsatsene kan bli satt opp her senere. Den gjennomsnittlig tollsatsen kan dermed i sum ende opp høyere.

På den andre siden sier Trump at tollsatsene er utgangspunkt for forhandlinger.

Aksjer med stor produksjon i Vietnam, som Nike, steg på børsen på fredag etter at Trump uttalte at han hadde en svært «produktiv samtale» med Vietnams myndigheter.

«Dersom land senker tollsatser eller gir etter på andre krav kan tollsatsen ende opp lavere. Enkelte land i Asia vil trolig gå med på å senke sine tollsatser på amerikanske produkter mot at USA reduserer de nye tollsatsene. EU og flere land truer med mer toll på amerikanske varer.»

Bra for dollar – i teorien

Ifølge rapporten kan tollsatsene i teorien føre til en sterkere dollar.

«I teorien kan en argumentere for at høyere tollsatser burde gi sterkere dollar. Høyere toll vil gi et lavere handelsunderskudd, og et lavere underskudd trekker i retning av sterkere valuta», skriver strategene.

«Bildet er imidlertid mer komplisert. Vekstbildet kan svekkes med høyere tollsatser og dollaren kan rammes av en slags mistillit mot USA. Samtidig har Trump signalisert at han ønsker en svakere dollar. Når han er såpass aggressiv på tollsatser så tenker nok valutamarkedet at han kan være aggressiv også hva gjelder å svekke dollaren.»

Stor skatteøkning

De trekker videre frem at tolløkningene er den største skatteøkningen i USA siden 1982, og at vekstanslagene for både USA og resten av verden vil måtte nedjusteres.

«Tollen vil i stor grad veltes over i prisene og dermed ramme amerikanske forbrukere og bedrifter. Amerikanske eksportbedriftene vil rammes i den grad andre land gjengjelder med toll på amerikanske varer. For andre land er det i først omgang eksporten mot USA som rammes. Men om andre land gjengjelder med høyere toll på amerikanske varer vil prisene gå opp og forbruket rammes også her.»

Bruce og Bernhardsen mener at Trumps plan er at tollinntektene skal brukes til å betale ned statsgjeld, og få økonomien sterk nok til å kutte i skatter.

«Det åpner for at skatteletter i noen grad kan motvirke effekten av høyere toll. Men Trump trenger Kongressens godkjenning og det blir neppe aktuelt med skattekutt før i 2026».