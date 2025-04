Spinnvill handel på Wall Street: – Mest aktive dagen noensinne

Det var ellevill handel på New York-børsene torsdag, da det ble meldt at volumene var «uhørt foruten på rebalanseringsdager», eksempelvis ved kvartalsslutt eller månedsskifter.

Prime brokerage-desken til Goldman Sachs kan nå melde om «eksplosive volumer på fredag – den mest aktive handelsdagen noensinne», da det ble handlet 26,4 milliarder aksjer.

Den tidligere rekorden var under GameStop-bonanzaen i 2021, da 23,67 milliarder aksjer ble omsatt.

Verste på 40 år

Meglerhuset kan også fortelle om en rekke høydepunkter fra uken som gikk.

Av selskapene i S&P 500-indeksen endte 479 av aksjene i rødt, og i Nasdaq 100 ble det negativ avkastning for 97 av aksjene.

Halvlederindeksen (SOX) hadde sitt største todagers fall på 40 år, og falt 17 prosent i perioden.

«Globale aksjer hadde det største nettosalget vi har registrert (siden 2010), drevet av shortsalg (...) Denne ukens nominelle shortsalg var det høyeste vi har registrert», skriver Goldman.

«Gårsdagen (4. april) var den største éndags netto-salgsdagen globalt i nominelle beløp i våre registre. Salget ble drevet av shortposisjoner, og i noe mindre grad av salg av longposisjoner – i forholdet tre til én», heter det.

For neste uke priser markedet inn en bevegelse på 5,05 prosent.

Les også – Litt for mye Møllers tran på kort sikt Oslo Børs falt over 5 prosent på ukens siste handelsdag, og hadde med det den verste dagen siden mars 2020. – Det blir en lang helg, sier Anders Johansen i Danske Bank.

– Aksjemarkedet bunner ut over helgen Sitt rolig i båten, mener Jan Petter Sissener. – Aksjemarkedet bunner ut over helgen, hevder aksjemegler Terje Reutz i SEB.

Skrelte vekk 5,4 billioner dollar Donald Trumps handelskrig har skrelt vekk 5,4 billioner dollar fra S&P 500. – Markedet blør, og mer smerte er tydeligvis i vente, sier sjefstrateg til Bloomberg.

Margin calls

Financial Times viser til Morgan Stanleys ukentlige gjennomgang fra prime brokerage-desken, og i deres bøker fremgår det at torsdag var den dårligste dagen for amerikanske long/short-aksjefond siden datainnsamlingen startet i 2016, med et gjennomsnittlig fall på 2,6 prosent.

Hedgefondenes nedsalg på torsdag var også blant de største registrert, på nivå med den regionale bankkrisen i 2023 og covid i 2020.

I Goldmans gjennomgang heter det at «hedgefond solgte amerikanske aksjer fem dager på rad i nær rekordfart (...) Hedgefondene var aktive på shortsiden, og utnyttet skjevprisinger i markedet samtidig som de roterte inn i mer defensive posisjoner».

Avisen viser også til anonyme kilder som sier at Wall Street-banker har bedt hedgefondkunder stille med mer sikkerhet for sine lån, da verdiene på beholdningene har stupt. Flere store banker har nå utstedt de største marginkravene siden starten av pandemien i 2020.