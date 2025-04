UiS trosset børsfallet

Det sies at børsen tar trappen opp og heisen ned. Dette kom klart til syne i forrige uke, da Donald Trump gjorde alvor av sine trusler om å innføre omfattende tollavgifter på importerte varer. Hovedindeksen stupte 5,3 prosent, mens deltagerne i Skoleduellen tapte 4,7 prosent i snitt.

Bare et lag, UiS Studentkapital, leverte positiv avkastning, og det dreide seg om fattigslige 0,1 prosent.

Nedturen førte også til store endringer i den samlede avkastningen, siden denne runden av konkurransen startet i september. UiS Studentkapital har nå tatt ledelsen, fulgt av Børsklubben NHH og Børsgruppen Nord.

Bare en aksje steg

UiS-porteføljen inneholder 2 prosent i kontanter og syv aksjer. Av disse svekket både Norwegian Air Shuttle og Skue Sparebank seg med 4 prosent, mens SpareBank 1 SMN og Mowis nedtur ble på henholdsvis 7 og 11 prosent. Aller verst gikk det med Vår Energi og Paratus Energy Services, som stupte 12–14 prosent.

Det eneste lyspunktet var Kitron, som fikk et kursløft på rundt 4 prosent.

Hele 17 prosent av UiS-kapitalen er investert i denne teknologiaksjen, noe som medførte at utviklingen oppveide mye av svekkelsen ellers i porteføljen.

Utsiktene er bedre

Kitron oppjusterte sin prognose for 2025, grunnet sterk etterspørsel i forsvars-/luftfartsegmentet. Ledelsen spår nå driftsinntekter på 640–710 millioner euro, mens driftsresultatet blir på 47–65 millioner euro. Den forrige prognosen var på henholdsvis 600–700 millioner euro og 42–63 millioner euro.

UiS Studentkapital mottok dessuten utbyttebetalinger fra SpareBank 1 SMN og Skue Sparebank, noe som bidro til at avkastningen så vidt oversteg null prosent.

For øvrig var analytikerporteføljen ingen trygg havn. Meglerhusenes til enhver tid fem best likte aksjer var ned med 5,2 prosent. Både Frontline, Aker og Cadeler fikk kursfall på mer enn 10 prosent, mens Austevoll Seafood klarte seg noe bedre. Borregaard var en relativ vinner, med et fall på rundt 4 prosent.