Børsene i Midtøsten stuper – største fall siden 2020

Aksjemarkedene i Midtøsten opplevde søndag sitt største fall siden 2020, melder Bloomberg. Bakgrunnen er frykt for en ny global handelskrig, i kombinasjon med kraftig fallende oljepriser.

Saudi-Arabias hovedindeks falt så mye som 6,1 prosent, mens børsene i Qatar og Kuwait sank med over 5,5 prosent. I Tel Aviv ble fallet det største siden oktober 2023, da konflikten mellom Israel og Hamas brøt ut.

En av de største taperne var oljegiganten Saudi Aramco, som på det meste hadde tapt over 90 milliarder dollar i markedsverdi. Ved 13.30-tiden er aksjen ned 4,75 prosent på Tadawul-børsen.

«I det korte bildet er ikke de regionale børsene i GCC [Gulfen, journ. adm.] immune mot global stemning,» uttalte grunnlegger og investeringssjef i Amwal Capital Partners, Fadi Arbid.

Oljeprisen ned 13 prosent

Samtidig som aksjemarkedene skjelver, falt Brent-oljeprisen hele 13 prosent i løpet av torsdag og fredag, etter at Opec+ annonserte et overraskende kraftig økt tilbud. Det øker faren for overtilbud og ytterligere press på prisene.

«Den overraskende økningen, kombinert med etterspørselspress fra amerikanske tollsatser og handelskriger, peker mot økende risiko for prisfall,» uttalte Bloomberg Intelligence-analytikerne Salih Yilmaz og Will Hares.

Lave oljepriser utgjør en betydelig trussel mot økonomiene i regionen, som i stor grad er avhengige av høye oljeinntekter for å finansiere statsbudsjett og omstillingsprosjekter. Ifølge IMF trenger Saudi-Arabia en oljepris på over 90 dollar fatet for å balansere budsjettet, mens Irak og Kasakhstan trenger enda høyere priser.

Bloomberg viser til at Saudi-Arabia allerede har måttet kutte i investeringer knyttet til kronprins Mohammed bin Salmans visjonsprosjekt etter svakere oljeinntekter de siste årene.

«En ny nedgang i oljeinntektene i GCC kan forsinke regionale transformasjonsplaner og store prosjekter, spesielt i Saudi-Arabia,» sa investeringssjef Arbid.

Tollsatser og politisk stabilitet

Den siste uroen startet etter at USAs president Donald Trump innførte de høyeste tollsatsene på over 100 år mot flere handelspartnere. Kina svarte med egne tollsatser, noe som har økt frykten for en omfattende handelskrig og press på globale forsyningskjeder.

Arbid mener likevel ikke at den nylige 10 prosents tollen USA har innført mot GCC-land, vil ha direkte betydning for regionens økonomi.

«Nivået er lavt, og den politiske tilknytningen til USA er veldig sterk,» sa Arbid.

Trump skal etter planen møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Washington mandag, og han ventes også å besøke Saudi-Arabia i nær fremtid.