Bessent avviser resesjonsfrykt: – Ingen grunn til å prise inn

Til tross for kraftige børsfall etter innføringen av nye amerikanske tollsatser, holder finansminister Scott Bessent fast ved at tiltakene er nødvendige – og at de ikke vil føre USA inn i en resesjon.

– Jeg ser ingen grunn til at vi må prise inn en resesjon, sa Bessent til NBCs «Meet the Press» søndag.

Bessent ga ingen signaler om at president Donald Trump vil trekke tilbake de omfattende tollsatsene som ble kunngjort sist onsdag. Han fortalte at over 50 land har kontaktet administrasjonen for å innlede forhandlinger, men understreket at slike prosesser tar tid.

– Andre land har oppført seg dårlig i lang tid, uttalte Bessent.

– Etter tiår med dårlig oppførsel kan man ikke bare viske ut tavlen, sa han videre.

– Vi må se hva landene legger på bordet, og om det er troverdig. Jeg tror vi må se hvilken vei dette tar, uttalte finansministeren.

Telefoner og golf

Lørdag trådte en tilleggstoll på 10 prosent på alle amerikanske importvarer i kraft. Onsdag vil ytterligere skreddersydde tollsatser på opptil 50 prosent innføres for import fra rundt 60 land.

De nye tollene vil løfte USAs importavgift til det høyeste nivået på over hundre år. Økonomer ved JPMorgan varslet fredag at de nå forventer at USA går inn i resesjon i løpet av året.

Trump har i helgen håndtert telefonhenvendelser og samtidig deltatt i klubbmesterskapet i golf ved sin Florida-klubb. Han hevder tollpolitikken vil omforme den globale økonomien til USAs fordel.

Presidentens mål er å redusere det amerikanske handelsunderskuddet, som passerte 1.000 milliarder dollar i fjor. Trump mener tiltakene vil føre til nye investeringer, fabrikkbygging i USA og økt sysselsetting.

Samtidig har amerikanske aksjemarkeder falt med 5.000 milliarder dollar i verdi de to siste handelsdagene, som følge av økt frykt for økonomisk nedgang