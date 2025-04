Dette skjer i dag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Eiendomsmilliardær Pål Gundersen tvinges til å bruke 15 millioner kroner på å bytte ut 80 dører som ville vært godkjent i dag.

I skandaleprosjektet The Hills i Holmenkollen er det innerdører som er for smale. I flere år har Gundersens selskap Merkantilbygg kjempet for å få dispensasjon fra kommunen, uten å lykkes. Nå ber han Oslo kommune om å straffe ham med bot.

Ottar Ertzeid, tidligere sjef for DNB Markets og finansdirektør i DNB, eier DNB-aksjer for 77 millioner kroner. Han sier han aldri har solgt en eneste DNB-aksje i sitt liv, og at hele beholdningen i praksis er ren gevinst.

Nå bruker Ertzeid all sin tid på styreverv og egne investeringer. Han opplyser at investeringsporteføljen er på rundt 250 millioner kroner.

Gull har siden årtusenskiftet gitt bedre avkastning enn MSCIs verdensindeks. Peter Andersland, forvalter i Pensum Asset Management, mener det ikke er for sent å kjøpe gull.

Han peker på at gulls rolle i en portefølje er å beskytte mot monetær inflasjon, og han tror ikke at trenden med stadig mer utvanning av papirpengers verdi vil endre seg med det første. Han opplyser også at gullprisen kan stige mye i perioder med «regimeusikkerhet».

På lederplass skriver Trygve Hegnar om president Donald Trump. De mest kritiske til Trump nå snakker om analfabetisme. Fordi han både regner og snakker så dårlig.

Mye av tilliten til Trump er borte. Han klarte det på 100 dager. Det ser fryktelig dårlig ut nå. Men analfabet er Trump ikke. Det bare virker sånn, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Årsrapport:

Akva Group

Makro:

Norge: Industriproduksjon februar, kl. 08.00

Finland: Handelsbalanse februar, kl. 08.00

Tyskland: Handelsbalanse februar, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon februar, kl. 08.00

UK: Halifax boligpriser mars, kl. 08.00

Island: Handelsbalanse mars, kl. 11.00

ØMU: Detaljhandel februar, kl. 11.00

Canada: BoC bedriftsundersøkelse, kl. 16.30

Annet:

Refuels: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00