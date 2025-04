Frykten for effekten av en global handelskrig fortsetter å ryste finansmarkedene, og mandag ble tonen satt av en kollaps på Asia-børsene.

Verst var det i Hongkong, der Hang Seng stupte nesten 14 prosent på sin verste børsdag helt siden 1997. I Kina raste large cap-indeksen CSI 300 9 prosent. Det er verdt å merke seg at begge disse børsene var stengt fredag, slik at disse nå fikk en «dobbelsmell.»

I Tokyo endte Nikkei ned nesten 8 prosent etter tidligere på dagen å ha vært på sitt laveste siden på halvannet år. Den bredere Topix-indeksen var ned nesten 10 prosent på det verste, men hentet seg også inn og falt «bare» 8 prosent. Den japanske handelen ble på et punkt mandag stoppet grunnet såkalte «circuit breakers» som stanser all handel ved ekstreme bevegelser.

– Skremmende og dramatisk

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management var blant dem som bråvåknet.

– De brede emerging markets-indeksene er ned 6,5 prosent, og Asias største large cap Taiwan Semiconductor faller 10 prosent. Dette er ganske dramatisk, sa han til Finansavisen mandag morgen.

– Amerikanerne sier at 50 land har ringt dem for å be om forhandlinger. Man kunne tro det ville få markedene til å roe seg, men likevel er også USA-futures ned 3 prosent. Og dem er det selvfølgelig ikke amerikanerne som styrer så tidlig. Dette er ganske skremmende, og nå er det full panikk, fortsatte Næss.

Blant landene som har vært på tråden og sagt de ikke vil innføre gjengjeldelsestoll er India, Vietnam, Taiwan og Australia. Førstnevnte har til og med åpnet for å kutte tollen på over halvparten av amerikansk eksport for å skjerme indisk eksport. Vietnam har USA som sitt største eksportmarked.

I 11.15-tiden norsk tid mandag faller Dow Jones-futures 3,5 prosent (1.400 poeng), S&P 500-futures over 3,5 prosent og Nasdaq 100-futures 4 prosent.



Kina svarte med hevntoll

Wall Street falt stygt fredag etter at Kina lanserte 34 prosent gjengjeldelsestoll , som et svar på USA-president Donald Trumps store tollkunngjøring onsdag.

– Om noen sier de vil knuse rutene og brenne ned huset ditt, kommer du med mottrusler. Det gjør Kina nå, kommenterte Næss da.