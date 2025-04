Frykten for effekten av en global handelskrig fortsetter å ryste finansmarkedene, og Hongkong-børsen opplevde sin største nedgang siden 1997.

Her hjemme åpner bortimot alt i rødt og Oslo Børs dundrer ned 4,5 prosent til 1.332,17 poeng.

Med børsfallet er dessuten all årets oppgang utradert, og vel så det. Hovedindeksen står nå i minus 6,1 prosent hittil i 2025.

– Panikken vi ser nå kan vare en stund, og fallet kan bli dypere. Men jeg tror det fort tar slutt, sier Nordeas investeringsdirektør Robert Næss til Finansavisen.

Les også Deutsche: Kun én ting kan stoppe dette Deutsche Bank-toppen George Saravelos mener Tyskland umiddelbart må oppheve «gjeldsbremsen» for å hjelpe Europa med å takle tollene. I USA er det derimot vanskeligere, men det foreslås direkte utbetalinger til husholdninger.

Oljeprisen fortsetter også fallet. I morgentimene er nordsjøoljen (brent spot) ned 3,2 prosent til 63,49 dollar fatet. Gassprisen (EU TTF) er ned 5,2 prosent til 34,22 euro pr. MWh.

– Det er vanskelig å se en bunn for oljeprisen med mindre panikken i markedene roer seg, og det er vanskelig å se at det skjer med mindre Trump sier noe som kan stanse den voksende frykten for en global handelskrig og resesjon, sa Vandana Hari, grunnlegger av analysebyrået Vanda Insights, til Reuters.



Equinor er ned 4,1 prosent til 242,30 kroner, mens Aker BP faller 3,7 prosent til 205,70 kroner. Vår Energi går tilbake hele 6,2 prosent til 27,45 kroner.

Rødt over hele linjen

Handelen i DNB-aksjen var suspendert i åpningsminuttene. Ett kvarter etter børsåpning åpnet handelen og aksjen faller 5,7 prosent til 232,40 kroner. Storebrand går tilbake 6,6 prosent til 114,30 kroner.

Frontline er et av veldig få lyspunkt. Tankrederiet er nå opp 2,5 prosent til 137,40 kroner. Aksjen var dog en av de som fikk hardest medfart fredag, da aksjen stupte over 10 prosent. Kongsberg Gruppen faller 5,6 prosent til 1.371,00 kroner.

Telenor er ned 6,2 prosent til 137,00 kroner og Norsk Hydro faller 4,1 prosent til 51,70 kroner. Pareto Securities nedgraderer sin anbefaling på førstnevnte til hold, men opprettholder kursmålet på 155 kroner.

– Sannsynligheten for resesjon har økt. Mitt anslag er 50/50, sier investeringsdirektør Pål Ringholm til Finansavisen.

Les også Maner til store rentekutt: – Nå har vi et krakk Børsene har krakket, men Jan Ludvig Andreassen tror han ser bunnen. – Måten å rydde opp etter overdreven optimisme er å stimulere til ny optimisme, sier han og maner til store rentekutt.

Norwegian faller 5,9 prosent til 11,22 kroner.

Bilfraktrederiene Höegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen er begge ned rundt 5,7 prosent.

Storbanken Barclays er ute med en sjømatoppdatering og kutter flere norske oppdrettere. Salmar kuttes fra 530 til 430 kroner, Lerøy fra 54 til 43 kroner og Mowi fra 235 til 190 kroner.

Salmar stuper 9,3 prosent til 431,80 kroner, mens Lerøy går tilbake 7,5 prosent til 41,78 kroner. Mowi er ned 6,4 prosent til 170,40 kroner.

Citi kutter kursmålet i Autostore fra 15 til 9 kroner. Aksjen faller 9,2 prosent til 6,67 kroner.