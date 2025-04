Børsene raser – bank- og våpenaksjer dundrer ned

Det er fullstendig kaos ved børsåpningen i Europa.

I Tyskland faller DAX-indeksen 8 prosent etter ti minutters handel. Våpenaksjen Rheinmetall leder an fallet, ned 18,4 prosent, etter å ha vært ned 27 prosent tidligere i åpningen. Thyssenkrupp er ned rundt 10 prosent, Deutsche Bank og Commerzbank faller rundt 9–10 prosent, og Adidas er ned 9 prosent.

I Frankrike er CAC 40 ned 6,6 prosent, hvor våpenaksjene Thales og Safran faller 12–13 prosent. Bankaksjene Société Générale, BNP Paribas og Crédit Agricole faller 8–10 prosent.

FTSE 100 i London faller 5,3 prosent, hvor Rolls-Royce faller over 10 prosent, Barclays er ned 8,4 prosent, mens BP svekkes 7,2 prosent.

Samleindeksen Euro Stoxx 50 er ned 6,2 prosent

På fredag meldte Morgan Stanley at 20 prosent toll på europeiske forsvarsaksjer tilsvarer en negativ effekt på justert driftsresultat (EBIT) på 4–33 prosent for luftfart og 1–17 prosent for forsvar.

«Vi mener at amerikanske tollsatser vil ha langt større effekt på europeisk luftfartsindustri – som ikke ser ut til å være unntatt – sammenlignet med den europeiske forsvarsindustrien, som fremstår som et relativt trygt område gitt lokal produksjon og forsyningskjede i USA», skrev forsvarsanalytikerne Ross Law og Marie-Ange Riggio.

«Vi er tydelig midt i et VAR-sjokk [Value at Risk, journ. anm.],» skrev Citi Global Macro Strategy.

«Dette er det mest volatile markedet jeg har opplevd siden covid-utbruddet, og vi er bare i starten av Trumps periode,» uttalte sjefstrateg for asiatiske valutaer i Mizuho, Ken Cheung, til Bloomberg.