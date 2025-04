Trump frykter ikke inflasjon og resesjon

Fredag endte den brede S&P 500-indeksen ned 6,0 prosent, mens teknologifokuserte Nasdaq og industritunge Dow Jones falt henholdsvis 5,8 prosent og 5,5 prosent.

I Tokyo raser Nikkei over 7 prosent til sine laveste nivåer på 18 måneder, og den bredere Topix-indeksen faller like mye.

Frykten øker

Ifølge DNB Markets priser rentemarkedene i USA nå inn nær femti prosent sjanse for kutt på møtet i mai, og at renten senkes fire ganger frem til og med oktober. Mandag formiddag er den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten på 3,91 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 32,7 prosent til 60,13.

«Det kraftige børsfallet og forventninger om rentekutt er en følge av frykt for at handelskrig skal føre til økonomiske tilbakeslag og at dette overgår inflasjonsfrykt», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en rapport fra DNB Markets.

Avviser frykt for inflasjon og resesjon

«Ifølge Bloomberg forsvarte president Trump i helgen de økte tollsatsene og avviste frykten for inflasjon og resesjon. Finansminister Scott Bessent fulgte opp og understreket at Trump vil fortsette agendaen med tollsatser uavhengig av hvordan markedene reagerer. Slike uttalelser svekker markedenes håp om at børsfall vil føre til at Trump vender om på tollpolitikken», understreker Aamdal

Rentereferat

Onsdag legger den amerikanske sentralbanken frem referat fra rentemøtet i mars.

«Også dette referatet kan være utdatert. Men det kan likevel være at det inneholder vurderinger rundt respons på nettopp den utviklingen vi har sett nå», skriver DNB Markets.

Mandag formiddag stuper hovedindeksen på Oslo Børs 5,0 prosent. Futures indikerer at New York-børsen vil åpne ned 4-5 prosent.